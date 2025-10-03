viernes 03 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Nacional 03-10-2025
    Denuncias por discriminación a alumnos TEA aumentaron 149% entre 2022 y 2024
    La Superintendencia de Educación reveló que el número de requerimientos por discriminación a alumnos con trastorno del espectro autista (TEA) han llegado a incrementarse en un 157% entre los años 2022 y 2024.
    El documento -titulado "Denuncias en la Educación Escolar y Parvularia 2014-2024"- detalla que, entre la década señalada, se presentaron un total de 133.357 denuncias generales ante la Superintendencia por casos en los niveles de básica y media, lo que "revela una tendencia general al alza", reza el texto.
    Si bien durante la pandemia el número de denuncias en general disminuyeron históricamente un 71,9% con respecto al año 2019, del 2022 en adelante aumentaron "sin precedentes", hasta que el 2024 se alcanzó "la cifra más alta de la serie: 19.109 denuncias (un 67,2% más que al inicio del período en 2014)".
    Respecto a las denuncias por discriminación en alumnos con autismo, "han crecido 149%, pasando de 723 casos en 2022 a 1.799 en 2024".
    La causa mayoritaria de las denuncias totales son por convivencia escolar: siete de cada 10 requerimientos responden a dicha problemática, mientras que la temática más reportada es maltrato a estudiantes, con 7.967 casos en 2024.
    En tanto, en lo referente a discriminación contra los alumnos, "se muestra el cambio más marcado: en solo dos años aumentó un 67%, pasando de 1.220 casos en 2022 (7,5% de las denuncias) a 2.039 en 2024 (10,7% de los casos)".
    Freddy Mora

