Nacional 17-06-2023

Denuncias por violencia de género motivan paro de 35 carreras de la Universidad de Concepción

Un total de 35 carrera de la Universidad de Concepción (UdeC) se mantienen movilizadas o en estado de toma durante los últimos dos meses, esto luego de que se conociera una serie de denuncias de acoso y abuso sexual al interior del recinto, y se abriera una serie de cuestionamientos en contra del rol que ha jugado la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual (DEGyD) frente a los antecedentes ingresados por violencia de género. La problemática comenzó en abril, según señaló El Sur, cuando alumnas del Departamento de Ingeniería Metalúrgica (Dimet) dieron a conocer situaciones de acoso y abuso sexual por parte de dos compañeros de carrera, y acusaron que la entidad creada en 2018 no otorgó resguardo a las víctimas de los hechos, pese a estar en conocimiento de los antecedentes

A través de un comunicado publicado la semana pasada, la casas de estudios comprometió mejoras a los procesos y elaborar una mesa tripartita para abordar conflicto de este tipo. Apoyo estudiantil Luego de que se conocieran las denuncias ocurridas en la Dimet en abril, estudiante de distintas carreras iniciaron movilizaciones a través de las tomas de las facultades de Ciencias Sociales, Educación, Arquitectura, Urbanismo y Geografía, Ciencias Forestales y el Departamento de Administración Pública y Ciencia Políticas. El vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la UdeC (FEC), Juan Pablo García, indicó que "no queremos una universidad donde se permitan abusos y violencia de género, no estamos de acuerdo con que se creen unidades y no resuelvan nada. No sirve de nada tener un sello si se siguen dando estas dinámicas internas", en alusión a la tramitación del Sello de Igualdad de Género al que postula la casa de estudios y que entrega el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Además, el dirigente lamentó que entre los alumnos existe temor respecto a las represalias ya que se ha insistido en continuar con normalidad las actividades académicas en paro. Política de género Este jueves, la Universidad de Concepción anunció que avanza hacia la tercera etapa de la implementación del Sello de Igualdad de Género, ante lo cual un grupo de estudiantes junto a la Vocalía de Género de la FEC realizaron una intervención con una velatón en el Arco de Medicina, todo con el objetivo de dar a conocer las denuncias y cuestionamientos al actuar del plantel, apuntando sus críticas a la directora de la unidad Lucía Saldaña, a quien piden que salga del cargo.