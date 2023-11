Social 05-11-2023

Departamento de Salud Comunal de Longaví conmemoró el “Día Internacional de las personas cuidadoras”

- Con diferentes stands informativos de salud mental, alimentación saludable, masoterapia, aromaterapia y charlas informativas, los cuidadores de enfermos pudieron tener una mañana dedicado especialmente a ellos, con el objetivo de poder regalonearlos y destacar la importante labor que realizan de forma cotidiana con sus familiares.

En dependencias del Centro de Unión Vecinal se realizó la conmemoración del Día Internacional de Personas Cuidadoras, con presencia de autoridad de salud, Dideco y concejales, quienes acompañaron a las personas que realizan tan importante y digna labor con sus familiares que se encuentran en condición de postrados, falta de movilidad y síndrome de Down, entre otros.

Nicole Soto, Directora de Desarrollo Comunitario, señaló que “es una hermosa actividad donde se pretende que estas personas puedan tener una mañana para ellas, por eso están acá los stands informativos sobre salud mental y alimentación saludable, además hay peluquería, masoterapia y aromaterapia, queremos destacar la importante labor que ellas realizan y también cómo ellas deben pensar en cuidarse, porque es una labor de sacrificio y que lleva un componente emocional importante”.

Asimismo, Valeska Alvial, kinesióloga de la sala de rehabilitación del Cesfam Amanda Benavente, manifestó: “estamos conmemorando el Día del Cuidador y lo que buscamos acá es visibilizarlo porque muy cosas veces se sabe de la importante labor que ellos realizan, es un trabajo esforzado, que no solo es físico sino también psicológico, y esta actividad se basa en regalonearlos un poco y ver que ellos también necesitan ayuda, y la idea es poder entregarles herramientas para que ellos también puedan buscar apoyo, y hoy le estamos haciendo un pequeño cariño con stand de masoterapia, aromaterapia, peluquería, alimentación saludable y stand informativos sobre la salud mental”.

Finalmente, María Riquelme, de la localidad de La Tercera, manifestó que “había muchos puntos que uno no sabía cómo cuidador de discapacitados, es una actividad muy linda, muy buena la atención y agradezco al Departamento de Salud porque sin duda son cosas que uno necesita, así que gracias a las personas que se preocupan por nosotras”.