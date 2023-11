Social 25-11-2023

Departamento de Salud de Longaví implementó Transbank en Cesfam Amanda Benavente

- La iniciativa que surge del Consejo Consultivo del Centro de Salud Familiar, fue implementada para dar un mejor servicio a los usuarios que ven una buena alternativa para su seguridad el utilizar tarjetas de débito o crédito para compra de Bonos Fonasa y servicios.

Hasta el Centro de Salud Familiar, Amanda Benavente, llegó la máxima autoridad comunal, Cristian Menchaca, para ver en terreno el funcionamiento del nuevo dispositivo electrónico que viene a mejorar el servicio a los vecinos y vecinas de la comuna.

Al respecto, indicó que “ a través de la solicitud del Comité de Salud del Cesfam Amanda Benavente, un ente importante porque es la vinculación con la ciudadanía, hemos podido gestionar este Transbank que sirve para la compra de Bonos de Fonasa, además que genera mucha utilidad porque las personas no andan con efectivo por seguridad y siempre están utilizando sus tarjetas de crédito o débito, así que solo felicitar las gestiones de la Administradora, ya que no fue una tarea fácil implementarlo, y la idea es que las cosas resulten bien y acá hay un claro ejemplo del compromiso de generar servicios para nuestra comunidad”.

Asimismo, Jaime Rivas, vecino y representante del Consejo consultivo de Salud, manifestó que “estoy muy agradecido de que hay implementado para poder comprar los bonos con tarjetas bancarias y es un alivio para los usuarios ya que se puede fraccionar los pagos, entonces hay facilidades de poder pagar, ya que la salud no es barata, así que muy agradecido del alcalde por la implementación de este servicio para la comunidad”.

Finalmente, Ricardo Andaur, Director del Cesfam Amanda Benavente, indicó: “fue una tarea bastante difícil, fue un año de gestión y fue un requerimiento que lo realizaron los usuarios, representantes de juntas de vecinos, mesas territoriales y de concejales, y obviamente fue instruido por nuestro alcalde, y lo importante es rescatar que se logró el objetivo, hay un equipo detrás que hizo bastante gestiones para poder concretar este sistema de Transbank y obviamente que nos alegra poder acercar servicios a nuestros usuarios”.