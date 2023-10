Editorial 26-10-2023

Deporte y delitos económicos

La Sala del Senado despachó, en forma unánime, la iniciativa iniciada en moción de diputados, entre ellos, el actual senador Sebastián Keitel.

En representación de la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación, el senador Keitel informó a la Sala acerca de la discusión en particular del texto que apunta a introducir una pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en organizaciones deportivas.



Esta pena produce la privación de todos los cargos, empleos, oficios y profesiones ejercidos en organizaciones deportivas y la incapacidad perpetua para obtener cargos, empleos, oficios y profesiones en organizaciones deportivas.



Este proyecto no modifica el Código Penal y solo agrega un artículo dentro de la Ley del Deporte, del año 2001 -tiene veintidós años de antigüedad- y que claramente hay que ir modificándola y perfeccionándola…Yo no quiero más dirigentes ni entrenadores corruptos; no quiero más deportistas que hoy día se dejen perder un partido, porque están apostando por debajo.



Esta iniciativa busca imponer a quienes desempeñan alguna función en organizaciones deportivas una pena accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios en entidades de carácter deportivo, principalmente en caso de cometer delitos económicos.



Sin duda, el deporte es una actividad muy importante para los países, y Chile no es la excepción. Tiene efectos importantes en el plano de la salud, el desarrollo cultural y económico, por lo que no debe extrañar que tengamos la opción de operar y legislar para tener los más altos estándares posibles y, obviamente, estar en consecuencia con los países internacionales.