Deportes 25-10-2024

Deportes Linares Citado al tribunal de la ANFP por denuncia del descendido Lautaro de Buin

- La situación sería por alineación indebida de Gustavo Fuentealba. La SADP emitió un comunicado de prensa

Después del pitazo final en el estadio regional de Los Andes Donde Trasandino y Linares repartieron puntos , lo que les permitió asegurar la categoría . Resulta que el equipo del “toqui” tenía una cartita bajo la manga: una denuncia contra Deportes Linares por alineación indebida del arquero Gustavo Fuentealba , acusando de incumplimiento de los requisitos de inscripción del jugador que llegó a mitad de año proveniente de Unión Compañías , que juega en Tercera A .

EL PROBLEMA

La situación puntual es que el meta hizo una transición de una liga que rige la Asociación Nacional de Fútbol Amateur y pasó a jugar un torneo regido por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional , lo que- según Lautaro de Buin- habría incurrido en irregularidades a la hora de inscribir al guardavallas .

DEFENSA ALBIRROJA

A través de un comunicado de prensa de la SADP , el dueño del club Jaime Valdés está tranquilo porque no han incurrido en ninguna falta. “ Luego de analizar la denuncia presentada por el club Lautaro de Buin, concluimos que carece de fundamento jurídico. Además , nuestro equipo de abogados ha presentado una solicitud de inadmisibilidad , ya que la denuncia fue presentada en formato Word y sin firma . Estamos a la espera de lo que la primera sala resuelva al respecto”.

Sin perjuicio de lo anterior , el jugador en cuestión se encuentra debidamente inscrito, contando con la autorización de la ANFP, específicamente del departamento de registros , así como del club de origen ANFA , y todo el proceso se llevó a cabo conforme a las normas vigentes . Además , se pagaron oportunamente los derechos de liberación ANFA y la ANFP recibió el pago correspondiente dentro del plazo , y el jugador inscrito en el sistema comet y en cada uno de los registros oficiales del fútbol chileno .

“Como club , estamos tranquilos y satisfechos con haber logrado salvar la categoría , aunque reconocemos que no alcanzamos los objetivos planteados al inicio de temporada , lo que nos deja un sabor amargo . Pero , ya nos encontramos evaluando una reestructuración para la próxima temporada , pensando en el gran desafío que enfrentaremos el 2025 .Cabe destacar que, desde la creación de esta categoría es la primera vez que Deportes Linares mantiene la categoría por dos años consecutivos”.

“Estamos trabajando para mantener el club ordenado y saneado . Al asumir la administración de la institución encontramos una situación financiera critica , con deudas que amenazaban su continuidad y viabilidad, pero hemos logrado estabilizarla y trabajar en pos de su fortalecimiento” .

“Esperamos que el próximo año las empresas de la provincia de Linares y de toda la región , se sumen al proyecto de Deportes Linares , con el objetivo de llevar al club a la categoría de honor del fútbol nacional”.

“Por otra parte , rechazamos y lamentamos las declaraciones vertidas por los dirigentes de Lautaro de Buin , así como los intentos de manchar la categoría con acusaciones infundadas . Nos parece preocupante que clubes que no cumplieron con sus obligaciones como el pago de derechos de liberación de sus jugadores , ahora recurran a este tipo de acciones en un intento desesperado por no perder la categoría”.

“Finalmente, hacemos un llamado a nuestra hinchada a mantener la calma y tranquilidad ya que Deportes Linares ha actuado de forma totalmente correcta”, señala el comunicado de Depo Linares SADP .

SEGUNDA DENUNCIA

Pero , eso no es todo, existe otra situación que proviene de la Gerencia de Ligas y Competencia de la ANFP, en un caso que ocurra sanción, en este caso sería solo amonestación económica y no por los puntos .

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo