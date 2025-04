Deportes Linares Compartió Clínica Deportiva con niños de la Escuela España

Deportes 25-04-2025

- Un envión anímico para enfrentar este domingo a General Velásquez

Anteriormente, cuando los jugadores albirrojos realizaron una clínica deportiva, en el colegio Manuel Bulnes , ganaron el partido del fin de semana ante Osorno, por eso apuestan que ojalá se pueda repetir la cábala . En esta ocasión visitaron la escuela España , donde fueron recibidos como ídolos por parte de los niños que se fotografiaron y firmaron algunos autógrafos . Junto a los estudiantes realizaron trabajos con balón disfrutando de una jornada súper entretenida .

Fernando Valdivia , jugador del Depo , compartió su pensamiento, una vez finalizada la jornada: “ la verdad que estamos muy felices , recibir el cariño de los niños que viven el sueño al igual que lo tuvimos nosotros a esa edad , que nos mueve la pasión por el fútbol y sentir las buenas vibras de ellos es impagable . Estamos mentalizados en General Velásquez , la idea es salir a ganar , estamos muy preparados y tenemos que seguir sumando de visita, aunque sabemos que no será fácil”.

Por su parte el lateral David Tati , indicó que “ en lo personal muy feliz , compartir con los niños ,es una motivación extra para lo que se viene . He estado en otros clubes y no se palpita el fútbol como aquí, donde todos están identificados con los colores albirrojos . Esperamos que se repita la cábala y vamos con todo en la búsqueda de los tres puntos”.

Finalmente, la directora de la escuela España , Marcela Vásquez , dijo que “ fue una actividad muy bonita , para nosotros tiene un valor agregado por el cariño que le tengo a Deportes Linares. Los niños disfrutaron mucho y fue todo muy entretenido con los chicos que tenían sentido de pertenencia con estos colores , nos quedamos con gusto a poco , esperamos repetir esta actividad en un futuro no tan lejano” .



