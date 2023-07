Deportes 18-07-2023

Deportes Linares complicó a Lautaro de Buin y comienza a respirar más tranquilo



Eduardo Lobos sumó siete fechas invicto



Creemos que los albirrojos, cada fecha que pasa están jugando mucho mejor en una superficie que les era muy complicada, pasto sintético. Debe ser por la experiencia de los jugadores y por los conocimientos que les entrega el estratega Eduardo Lobos, que sumo siete partidos sin conocer una derrota.

La mentalidad positiva de los linarenses, por salir de la incómoda posición se nota y en el partido jugado en la comuna de Buin, quedo demostrado. Un estadio que fue remodelado, era el debut del equipo del “toqui” de Maipo, pero en la cancha sintética ni se notó, principalmente la diferencia entre un equipo que esta luchando por el liderato y otro que desea alejarse del descenso.

La primera jugada de peligro la tuvo el Depo, luego de un centro de Alex Diaz, que no fue conectado por Yonathan Suazo. Luego vendría a los 20 minutos un error en la defensa no pudieron despejar la pelota en el área y le quedo a Rene Meléndez quien aprovecho el regalo de la zaga visitante. Pero, Linares, no bajo los brazos y un remate de Diaz, paso muy cerca del pórtico del cuadro de Lautaro. Las últimas ocasiones del primer tiempo fueron de Diego Cuellar y Benjamín Gómez.

A los 53 del complemento llegaría la alegría para los albirrojos, luego de un centro de Alex Díaz, que conectó de taquito el bendecido del área Felipe Escobar, apuntando la igualdad para los forasteros que fue celebrada por la hinchada fiel del cuadro del Maule Sur.

La gran figura de los últimos minutos seria Cristian Fuentes, el portero linarense que evito la victoria de Lautaro de Buin, con tres espectaculares tapadas. A los 73 minutos, llegaría una jugada que fue reclamada por la gente de Lautaro, cuando Cuellar, remata y la pelota en la imagen se ve claramente que da en el rostro del jugador Molina y el juez cobró penal para los locales, algo que fue transitorio, porque lo llamo el cuarto juez y le dijo que no había sido mano por lo tanto el juez anulo su cobro.

Seguía machando Lautaro, pero al frente esta Fuentes que jugó un partidazo al igual que todo el equipo, que les permitió rescatar un valioso punto en un reducto que lo estaba inaugurando la gente de Buin.

Lo bueno que se dieron todos los resultados a favor del Depo, que les permite seguir dependiendo solo de ellos.

El goleador

Felipe Escobar, quien le marco su tercer gol al equipo del Toqui de Maipo “quedamos con una sensación muy buena, el equipo poco a poco va tomando forma, entendiendo lo que desea el profesor y lo más importante es que seguimos sumando. Hoy hubo una tremenda entrega de todos mis compañeros y no está dando resultados, puesto que llevamos varios partidos sin perder”.

Técnico

Eduardo Lobos, sumo siete fechas sin perder, desde que llego a la banca albirroja “me quedo con el primer tiempo sobre todo en el juego, creo que fuimos inmensamente superiores y era injusto el resultado que estábamos obteniendo y en el segundo no fue tan vistoso el nivel, pero en la cancha logramos la igualdad por eso estoy súper orgullosos por este trabajo que realizaron. Nos vamos tranquilos porque hicimos un buen partido. Cada partido es una verdadera final ahora frente a un cuadro que viene de perder en el último minuto como Fernández Vial”.

La cancha

Las miradas este fin de semana estuvieron puestas en la cancha numero uno del Tucapel Bustamante Lastra, que fue escenario de un evento solidario y que quedo a mal traer, daños en su mayoría en el sector sur. Aunque el canchero Juvenal Cifuentes, dijo que podría estar para el duelo ante el Almirante. Aunque también existiría la posibilidad de que el partido se jugara en el estadio fiscal de Talca, si la cancha no está en condiciones. Habrá que esperar los acontecimientos porque no hay que olvidar que están programadas precipitaciones para el viernes y sábado en nuestra comuna.

Tabla

Faltando todavía un partido que se jugaba al cierre de esta edición. En la parte de abajo los albirrojos suman 15 unidades junto a General Velásquez, luego le siguen Iberia con 9 y Deportes Concepción con 8. O sea, Deportes Linares, mantiene los 6 puntos de distancia con el penúltimo y 7 del colista.

Agradecer a Fernando Prado por las imágenes que nos compartió del duelo Lautaro de Buin con Deportes Linares.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo