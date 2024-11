Deportes 07-11-2024

Deportes Linares continuará en el “profesionalismo” porque fue desestimada denuncia de Lautaro de Buin

- Los albirrojos comienzan a pensar en el próximo año

Por fin se respiran aires de tranquilidad en los linarenses .Hasta hace algunas semanas había cierto temor por la denuncia que había presentado el cuadro de Lautaro de Buin , porque según ellos había una inscripción de Gustavo Fuentealba, fuera de plazo . Vale decir, una alineación indebida del jugador que provenía de Unión Compañías , a mitad de temporada .

El cuadro del “toqui” apuntaba que los linarenses habían incurrido en irregularidades , para inscribirlo en su plantilla . Pero , el Tribunal Autónomo de Disciplina ANFP , en la audiencia número 37 del 5 de noviembre del presente año desestimó la denuncia de Lautaro de Buin . Con esta resolución no le alcanzó al equipo aurinegro y acompañará al equipo de Fernández Vial a los potreros .

Los albirrojos , con más tranquilidad, pero no olvidando que este año hicieron una paupérrima campaña, comenzarán a pensar en la próxima temporada, claro que la unión de los clubes de la Segunda Profesional por fin se está logrando y a través de una declaración pública exigieron a la ANFP para que de una vez por todas se les tome en cuanta y no sean el patrio trasero del fútbol chileno.

Es más, anunciaron acciones legales contra el rector del fútbol chileno, tras polémica por los estatutos . La gota que rebalsó el vaso fue en la definición por el ascenso a la Primera B , en el estadio Bicentenario El Teniente de Rancagua , donde jugaban Deportes Concepción y Melipilla . Ambos clubes no tocaron un peso de la recaudación y todo pasó a las arcas de la ANFP , lo que terminó por molestar a los presidentes de esta división, porque no es explican como la ANFP , que aporta solo cinco balones de fútbol cuando el equipo juega de local y pago de los arbitrajes, se haya quedado con todo lo recaudado. Esto pasa solamente en el fútbol chileno, por eso estamos como estamos. Y que dirá ahora el controvertido señor Milad?

DECLARACIÓN PÚBLICA

En los principales puntos , que señala la nota de los clubes que representan la totalidad de los clubes de la Segunda División Profesional de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ( ANFP) , vienen a exponer ante el Directorio , los restantes clubes miembros de esta asociación y a la opinión pública lo siguiente :

“1.- En reiteradas ocasiones hemos solicitado apoyo de carácter financiero de parte de la ANFP .

Ello pues nos encontramos en una situación en que se nos exige cumplir con estrictas obligaciones , solamente para gozar del privilegio de participar del futbol profesional chileno .

En ese sentido , es bueno recordar que el cumplimiento de los acuerdos salariales frente a los exiguos ingresos ha llevado , en los últimos tres años , a que los clubes que han descendido lo han hecho mayoritariamente por problemas administrativos por sobre sus resultados deportivos .

Es importante destacar que la división da trabajo al menos a unas 100 personas en labores técnicas y administrativas .Además , a mas de 350 deportistas en su gran mayoría chilenos , representando estos casi un tercio de los futbolistas profesionales en nuestro país.

En lo financiero , debemos dejar establecido que los clubes que participan en Segunda División, no reciben beneficio alguno por ser miembro de la ANFP y , sin embargo , tenemos las mismas obligaciones del resto de los clubes asociados . Sin duda , esta situación ha generado un freno en el interés de los clubes de seguir desarrollando el fútbol en sus comunidades .

Como antecedente debemos informar que con toda probabilidad este año las pérdidas de la división superaron los 5 mil millones de pesos . Que hace unos días se hiciera público que la ANFP decidió quedarse con la recaudación del partido más importante de nuestra competencia ( a nuestro juicio por una interpretación tendenciosa de los estatutos) nos obliga a tomar acciones concretas más allá del envío de cartas al directorio de la ANFP o a sus comisiones, las que en más de una ocasión ni siquiera han sido respondidas .

En consideración de lo descrito en los puntos anteriores y otros temas que generan lo que es una evidente diferencia frente a los restantes miembros de la ANFP , es que los que hemos firmado hemos convenido la contratación de los servicios del señor Davor Harasic , para iniciar acciones de carácter legal que permitan a nuestros clubes tener lo mismos deberes y derechos del resto de los clubes asociados a la ANFP.

Es parte de la que señala esta declaración publica firmada por los clubes : Aurinegros SADP ( Concón National) , Club Deportes Provincial Ovalle SADP, Club Deportivo General Velásquez SADP, Deportes Melipilla SADP , Lautaro de Buin SADP, El Conce ( Deportes Concepción) Los chicos buenos SADP( Real San Joaquín) Club Deportes Puerto Montt , Club Deportivo Provincial Osorno SADP, Depo Linares SADP, Deportes Rengo SADP, Fernández Vial SADP, Lilas SDP ( San Antonio Unido) Trasandino de los Andes SADP”.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo