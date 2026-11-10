Deportes 10-11-2026

DEPORTES LINARES DEJÓ ESCAPAR LA PUNTA: EL DEPO YA NO DEPENDE DE SÍ MISMO Y AHORA MIRA DE REOJO AL CÓNDOR

Un empate con sabor a derrota. Deportes Linares no pudo hacer valer su localía, igualó 1-1 frente a Concón National y perdió el liderato del campeonato. La expulsión de Fernando Valdivia condicionó el encuentro y dejó a los albirrojos dependiendo de otros resultados para seguir soñando con la cima.

Se acabó la cuenta de ahorro. El Depo dejó escapar una oportunidad importante y, tras un paupérrimo empate ante Concón National, ya no es el puntero del torneo. Ahora los linarenses deben mirar hacia el equipo del Cóndor, esperando que Trasandino deje puntos en el camino.

Pero más allá del resultado, hay una situación que merece una reflexión. Un lector de nuestro medio de comunicación nos comentaba durante la semana: «Cuando la gente responde en el estadio, el equipo sufre de miedo escénico». Una frase que, lamentablemente, parece haber encontrado respuesta en lo ocurrido en el gramado.

Linares comenzó el encuentro como un verdadero león herido. Salió decidido a buscar el arco contrario, presionando y generando ocasiones de peligro. Durante los primeros 20 minutos fue una verdadera tromba, pero nuevamente apareció uno de los grandes problemas del equipo: la falta de finiquito. Las oportunidades estuvieron, pero faltó la tranquilidad y precisión para transformarlas en goles.

Sin embargo, el panorama comenzó a complicarse a los 34 minutos, cuando Fernando Valdivia vio la tarjeta roja. Una expulsión que terminó condicionando el partido y obligó al equipo a replantear su estrategia. Según el informe del árbitro Gastón Philippe, la expulsión se produjo por juego brusco grave, al golpear con la planta del pie la canilla de un adversario, utilizando fuerza excesiva.

Una acción que terminó pasando una factura demasiado alta. Con un hombre menos, Deportes Linares perdió presencia y comenzó a sufrir ante un rival que supo aprovechar las circunstancias. A ello se sumaron las tarjetas amarillas para Sebastián Peñaloza y Lukas Sepúlveda.

El balde de agua fría llegó a los 62 minutos. Axel Cerda anotó para Concón National, silenciando a las cerca de 2.500 personas que llegaron al estadio, completando el aforo disponible. Parecía que la tarde terminaría de la peor manera para los albirrojos.

Pero ocho minutos más tarde apareció Sebastián Peñaloza para marcar la igualdad y devolverle algo de esperanza a la hinchada linarense.

Si bien es cierto que Linares no perdió, el empate dejó un sabor amargo. No era el resultado que necesitaba el Depo, especialmente considerando que Trasandino de Los Andes cumplió con su tarea y derrotó al cuadro de Osorno, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar.

Ahora las matemáticas comienzan a jugar su propio campeonato. Deportes Linares tiene 17 unidades y está obligado a recuperar terreno, mientras Trasandino lidera con 18 puntos. Los albirrojos ya no tienen margen para seguir dejando escapar oportunidades.

El próximo desafío será este sábado, a partir de las 19:00 horas, frente a Colchagua, un rival que llega fortalecido luego de conseguir una victoria. Será un compromiso de enorme importancia, donde Linares deberá demostrar que tiene argumentos futbolísticos y, sobre todo, fortaleza mental para responder a la presión.

LA TABLA DE POSICIONES

Trasandino de Los Andes: 18 puntos.

Deportes Linares: 17 puntos.

Santiago City: 15 puntos.

Brujas de Salamanca: 11 puntos.

Concón National: 11 puntos.

Colchagua: 10 puntos.

Provincial Osorno: 10 puntos.

LA PRÓXIMA FECHA

Provincial Osorno vs. Brujas de Salamanca.

Concón National vs. Santiago City.

Colchagua vs. Deportes Linares.

El Depo dejó de ser dueño de su destino en la parte alta de la tabla. La ilusión sigue viva, pero ahora necesita algo más que buenas intenciones: goles, concentración y personalidad. Porque cuando el estadio se llena y la hinchada empuja, el equipo tiene que responder dentro de la cancha. La camiseta albirroja exige carácter, especialmente en los momentos difíciles.

Agradecer JC capturas por las imágenes .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo

