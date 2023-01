Deportes 18-01-2023

Deportes Linares dio el vamos a la campaña del socio 2023

- Antes de fin de mes deben reunir 10 millones en captación

Mientras el plantel trabajaba en el bunkers de la calle Rengo, preparando su artillería para la temporada 2023, la dirigencia albirroja, encabezada por su presidente David Avendaño y el concejal Cristian González Monsalve, dieron el vamos al lanzamiento de la campaña del socio, algo que estaba pendiente y que ya tiene una meta reunir 10 millones de pesos de aquí a fin de mes

Luis Vásquez Venegas, secretario de la institución fue el encargado de entregar los detalles de los diferentes carnets de socios: “los valores son similares a los del año pasado, el objetivo es reunir fondos. El socio General, tiene un valor de 50.000 (entrada a tribuna y galería). Adulto Mayor, Discapacitados y Niños 22.000 pesos. Socio Vip 100.000 pesos (entrada a block J, galería o tribuna) Socio Platinum.

VALORES ENTRADAS

Los siguientes son los valores de los tickets, para los partidos que los albirrojos disputen de local en el campeonato de Segunda Profesional. Valor entrada General Block J: 10.000, General 5.000 niños 2. 000 mil pesos. Para quienes son socios las entradas tendrán los siguientes valores Block J 3.000; General 3.000 y Niños 1000.

Ahora para quienes viven fuera de Linares y quieren colaborar con la institución pueden realizar transferencia a la Cuenta Corriente Banco Santander Rut 77002435-8 , número 0-000-8380430-0, donde deberán enviar el comprobante o Boucher al WhatsApp +569 62777988 o enviarlo al correo Davendano@deporteslinares.cl y para los de Linares , se puede pagar el carnet de socio con Tarjeta de Crédito y Débito

NO EXENTA DE POLÉMICA

En el lanzamiento de la campaña del socio, estuvieron presentes parte de la comisión a la que le habían dado la responsabilidad de realizar un proyecto para la captación de socios, pero dijeron que no fueron tomados en cuenta y ellos tenían listo el proyecto que incluía también una camiseta para todos quienes se harían socios, incluso la idea era salir a terreno a buscar los socios visitando empresas. En la oportunidad mientras hablaba el presidente David Avendaño, uno de ellos no aguantó y le preguntó qué había pasado con lo propuesto por la asamblea. La respuesta del presidente fue que los había contactado, y que no tuvo respuesta. En la ocasión se generó una discusión verbal que no pasó a mayores. La idea de esta comisión era interesante, ojalá esos temas puedan ser conversados con la dirigencia y que todos puedan remar para un solo lado.

Ahora sin duda que no pueden esperar que el socio llegue a Chacabuco 346, la idea es tener alguien que visite las empresas y pueda realizar un trabajo remunerado que tenga como meta la mayor cantidad de socios para Linares, que ya debe tener antes que termine el mes la suma de 10 millones de pesos porque se vienen importantes compromisos que se deben cumplir.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo