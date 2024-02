Deportes 11-02-2024

Deportes Linares: Eduardo Lobos: “No hay excusas están dadas todas las condiciones deportivas para lograr el ascenso



Autoridad provincial en conjunto con Carabineros visito el polideportivo para dar el visto bueno para el partido frente a Rangers





Todo hace presagiar que este año continuaran los “jueves de Lobos”. Fue precisamente ese día, donde Eduardo Lobos, converso con la prensa en relación a los días de pretemporada “la verdad que tenemos un excelente grupo humano, que esta dispuesto a las exigencias de los trabajos que se están llevando a cabo. Queremos tener dos jugadores por puesto, contando también con los elementos sub 21. Estamos en un 98% de la conformación del plantel, nos falta la llegada de un centrodelantero, que debería llegar la próxima semana, para cerrar el tema de los jugadores. El único inconveniente que hemos tenido ha sido la lesión de Carlos Soza, producto de un esguince que lo mantendrá fuera de las practicas por dos semanas. Luego vendrán los miniciclos que son más exigentes, porque queremos llegar de la mejor manera posible, al inicio del campeonato. Antes, hemos programado 4 partidos amistosos, el próximo martes con un equipo local, el viernes 16 de febrero con Rangers, posteriormente la noche albirroja el 21 de febrero y un encuentro más el 23 del presente mes con equipo a definir, con eso estaríamos listos, para afrontar la competencia de Segunda Profesional. Sin duda que los jugadores que han llegado nos dan un plus especial, por la trayectoria y la experiencia, pero hay que demostrarlo en el campo de juego. Destacar las mejoras en el camarín, maquinas que nos permitirán una recuperación más rápida de nuestros jugadores”.

Siguen sumando

Si reflexionamos las palabras del técnico, podemos deducir que, en la cantidad de jugadores. el plantel lo conformarían cerca de 24 elementos aproximadamente. Uno de los últimos que ha llegado es Benjamín Droguett, sub 21. Otro de los podría aterrizar en el Tucapel Bustamante Lastra, seria Enzo Gutiérrez, centrodelnatero, con una tremenda trayectoria en el futbol profesional, dicen que “cuando el rio suena, es que piedras trae”.

En materia de Seguridad

También en la semana , visitaron el estadio , la Delegada Provincial de Linares , junto a los encargados de seguridad y Carabineros , en compañía del director de la oficina de Deportes Víctor Campos Salas, encargado del recinto deportivo , quien dijo que “ vamos a trabajar en algunas tareas , la principal tenemos que cubrir o sacar el estabilizador que esta en el sector de los estacionamientos de los vehículos en ambos sectores norte y sur , ya que es una de las observaciones que hizo Carabineros , para autorizar el partido frente a Rangers . Recordar que se debe dar cumpliendo a todas las exigencias para que el cuadro albirrojo, pueda disputar sus encuentros en nuestro recinto. Hay un apoyo incondicional al municipio y al Depo, para este 2024, por esta razón vamos a trabajar en equipo, para subsanar algunos detalles “.