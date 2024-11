Deportes 29-11-2024

Deportes Linares festejó su aniversario con cena de camaradería

- En la oportunidad hubo un reconocimiento para el camillero Juan Bustos

Fue un momento emotivo , lleno de nostalgia al ver las copas que ha ganado Deportes Linares en Tercera División y la más importante, sin duda, lograda en el año 1994 cuando consiguió el ascenso a lo que es hoy actualmente la Primera B , por eso ese trofeo no se olvida .

Es más, en el momento de la cena , Alberto Suárez , ex dirigente linarense que estuvo en ese momento de alegría , entregó a la presidente de la Corporación , Mariela Vásquez Rodríguez , un cuadro con la credencial de aquellos jugadores que lograron llevar a la institución al verdadero fútbol profesional.

Y como no recodar que ese partido fue transmitido hace 30 años por Megavisión , donde todos los linarenses tuvieron la ocasión de verlo, con un estadio lleno hasta las banderas , y hasta hubo que poner graderías mecano para que la gente disfrutara del momento más relevante en la historia de los albirrojos. En aquel año Sergio Sepúlveda Corvalán , encabezaba a ese grupo de dirigentes, algunos ya no están, pero tuvieron la valentía de traer la liguilla a nuestra comuna y que tuvo un final feliz .

Pero volvamos a la celebración de los 69 años , donde estuvieron presentes las autoridades , electas Luis Concha Guerrero , concejal que asumirá el próximo 6 de diciembre ; Francisco Durán , Core, también elegido en el mes de octubre que deberá asumir pronto, y Pablo Gutiérrez , que ganó la reelección de Core , quienes se comprometieron a seguir apoyando al fútbol formativo que espera el próximo año competir a nivel nacional , pero el primer objetivo es el torneo de verano en la ciudad de La Serena .

Otro de los momentos importantes fue el galvano entregado a Juan Bustos , camillero por más de 36 años , en el estadio , cuando el Depo , juega de local . Nos confidenció que en estos años en dos oportunidades los jueces lo habían expulsado por reclamar los cobros en contra de Deportes Linares .

Francisco Bravo Ortega , en representación de la agrupación Lister Rossel , hizo entregó a la presidenta de la Corporación de la camiseta del Lister.

Fue un hermoso momento en el cual , hasta el “peladito” Caro se las ingenió para llegar al local y cerrar la jornada con un fuerte grito de aliento a Deportes Linares .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo