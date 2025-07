Deportes 22-07-2025

Deportes Linares logró sumar los tres puntos, aunque el exceso de confianza casi los traiciona

- San Antonio Unido realizó un partido brillante dejando fuera de la cacha los problemas económicos

Creo que todos coincidimos que fue un partido bastante raro .Se marcaron 9 goles destacando al goleador del Depo . Christian Duma , que apuntó su hat-trick y como es tradicional se llevó el balón . Aunque los hinchas terminaron literalmente comiéndose las uñas y algunos con taquicardia , pidiendo que la jueza Brenda Cisterna , tocara el pitazo final .

No hay explicación , porque los albirrojos lo ganaban tranquilamente por 5 a 1 , faltando 5 minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario y resultad que al final se termina ganando, pero , sufriendo porque el guarismo final fue a favor de los albirrojos por 5 a 4 . Algunos apuntaban los dardos contra el técnico Rodrigo Meléndez ,por la gran cantidad de cambios como demostrando un exceso de confianza , otros más resignados alabaron el juego que plasmó el SAU en el gramado del Tucapel Bustamante Lastra . Ni se notó que no había practicado en la semana y los problemas económicos que tuvieron , por lo menos en la cancha, futbolísticamente hablando, fue mucho mejor que Linares, que esperamos esto le haya servido especialmente de experiencia al técnico en lo que viene .

QUÉ DIJO EL TÉCNICO

Convengamos que no fue un triunfo como antes, porque se sufrió mas de la cuenta y el técnico “Kalule Meléndez” fue claro en sus conceptos en la zona de conferencia una vez terminado el match: “ estábamos haciendo un tremendo partido, para haberse ido , tranquilo y feliz a casa , pero terminamos sufriendo , entonces cuando a veces se dan oportunidades hay que aprovecharlas . Este es un equipo que es fuerte donde todos ponen su cuota , teníamos una gran ventaja y nos empezamos a relajar , no nos sobra nada , si hubiese habido más minutos de descuento estaríamos contando otra historia . Creo que se hicieron 70 minutos muy buenos , donde nos pusimos en ventaja de manera meritoria , pero después los partidos hay que cerrarlos . Cuando uno tiene ventaja , es donde más ordenado hay que estar y no relajarse , que nos sirva de lección , porque el fútbol es así . Lo hablé con los muchachos en el camarín y tenemos que estar concentrados hasta el pitazo final , se ganó, pero me hubiese gustado que hubiese sido de otra manera , que sirva de lección y que nunca más debe volver a pasar . San Antonio , es buen equipo que se armó para pelear la parte de arriba , sabíamos que ellos venían hacer su partido a pesar de todos los problemas . Era un partido controlado , pero nos relajamos y sufrimos hasta el final . Estamos a la espera de una contratación , esperamos que podamos sumar otro elemento . Queremos seguir en la parte de arriba y esto es sin duda aprendizaje, debemos aprender la lección . Quiero destacar la labor de Bastián Bravo , que anotó su primer gol en el profesionalismo y por supuesto lo de Duma , que está en permanente diálogo con las redes “.

El próximo rival de los albirrojos será Real San Joaquín , el próximo sábado a las 17:30 horas, en Rengo . Y luego con Concón National , en la fortaleza de la calle Rengo .

GOLES

Las anotaciones para los linarenses , fueron obra de : Christian Duma (3) , Bastián Bravo y Benjamín Droguet.

TABLA DE POSICIONES

Terminada la primera fecha de la segunda rueda , las posiciones quedaron de la siguiente manera : Puerto Montt , 26 ; Provincial Ovalle, 23 ; Osorno y Linares , 22 ; Concón National , 20 ; Deportes Melipilla, 19 ; Trasandino, 16 ; San Antonio y Brujas , con 15 ; General Velásquez y Rengo , 14 ; Santiago City , 12 y Real San Joaquín 9 .

PRÓXIMA FECHA

Los partidos de la fecha 15 , son los que siguen : San Antonio con Puerto Montt ; Provincial Osorno con General Velásquez ; Real San Joaquín con Linares ; Brujas de Salamanca con Trasandino ; Santiago City con Ovalle ; y Concón National con Melipilla



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo