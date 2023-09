Deportes 26-09-2023

Deportes Linares rescató valioso punto en el Ester Roa Rebolledo ante Concepción

- Ahora el “Depo” jugará dos partidos de local con Osorno e Iberia, verdaderas finales por la permanencia

En la previa del compromiso lo dijimos. No sería un partido fácil, porque los “lilas” querían ganar para alejarse del fantasma del descenso. Aunque los primeros 45 minutos fueron dominadores, pero no pudieron concretar las ocasiones que se crearon, puesto que los dirigidos por Eduardo Lobos hicieron un partido muy inteligente y a pesar de la leve superioridad en el dominio del balón no fue para preocuparse. Dos ocasiones en los minutos 31 y 33 a través de López . Creemos que exageraron con los pelotazos, estaban con su público cercano a las 4401 personas que llegaron para darles al apoyo. Recodar que la hinchada del “depo” estaba castigada. Para ser justos, Linares tuvo una ocasión en un disparo, pero, no muy potente fuera del área de Diego Vallejos. También fue el debut del jugador Kameron Campos, desde el primer minuto en la tienda linarense.

Después llegaría el nerviosismo en los penquistas y fueron los albirrojos, los que se crearon las mejores ocasiones en el epílogo con dos claras de Alex Díaz. A la vista fue un partido pálido, donde ambas fuerzas se neutralizaron, con un equipo visitante que fue pragmático y compacto y que no tuvo mayores inconvenientes, porque fue a la avenida Collao, con la intención de no perder, para continuar con la ilusión de mantenerse en la Segunda Profesional.

REACCIONES

El portero Celso Castillo, quien cumplió una excelente presentación en el campo de juego, dijo: “fue un partido bastante complicado, en casa Concepción, siempre quiere imponer su juego. Pero, las líneas defensivas cumplieron la tarea. Un punto que veremos si fue importante a medida que nos vamos acercando al epilogo del campeonato. Ellos no tuvieron tantos remates al arco. Queremos invitar al hincha para que nos acompañe y juntos seguir con la ilusión de la permanencia”.

Alex Díaz, quien vistió también la camiseta de los “lilas” , señaló que “ un primer tiempo que estuvo muy trabado , donde ellos tuvieron más el balón , nosotros nunca nos desordenamos fuimos un equipo compacto supimos defender bien y en el segundo tiempo nos acomodamos y realizamos un buen segundo tiempo donde tuvimos , varias ocasiones . No logramos concretar, pero nos trajimos un punto que nos permite seguir luchando”.

El goleador Felipe Escobar, opinó: “nos enfrentamos a un equipo, que también está luchando la permanencia. El segundo tiempo, fue para nosotros nos creamos oportunidades, en lo personal nuevamente me anulan un gol. Lo bueno es que sumamos y seguimos con la esperanza de mantener la serie. Sabemos que nos jugamos dos finales en casa con Osorno e Iberia y vamos a ir con todo porque nos hemos propuesto el objetivo de continuar en Segunda Profesional”.

RESULTADOS

Un solo guarismo el que no nos favoreció, fue la victoria de General Velásquez, pero ahora, se nos abre el apetito ya que estamos a 4 puntos de Real San Joaquín, que suma 23 unidades.

LO QUE VIENE

Deportes Linares, tendrá dos partidos seguidos como local: Osorno e Iberia, para luego cerrar el campeonato de visita con Rengo.

Real San Joaquín, que también entró a la lucha por no descender, el camino que debe recorrer es el siguiente: de local ante Lautaro de Buin; de visita con Valdivia, y de local con General Velásquez.

Deportes Concepción, este fin de semana debe visitar a Iberia, luego de local ante Rengo y termina de visita ante Melipilla.

Cosa curiosa, todos se tendrán que ver las caras en las últimas tres fechas. En la parte de abajo la tabla de posiciones tiene a Valdivia, con 27; General Velásquez, 25; Concepción, 25; Rengo, 24; Real San Joaquín, 23; Linares, 19 e Iberia con 16.





Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo