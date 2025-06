Deportes 19-06-2025

Deportes Linares se juega la posibilidad de quedar en lo más alto ganando a Deportes Rengo

- Partido está programado para mañana desde las 15:00 en la fortaleza del Tucapel Bustamante

Un agregado especial presentará el partido frente a Deportes Rengo . Los albirrojos se juegan la oportunidad por segunda vez de quedar en lo más alto de la tabla de posiciones acompañando a los “delfines” de Puerto Montt , quienes quedan libres esta fecha . A pesar de la ansiedad que esto significa, los jugadores se lo toman con calma , porque vienen realizando muy buenas actuaciones , puesto que completan 7 fechas sin conocer la derrota, o sea, invictos .

LA PREVIA

Pero , cómo analizan los jugadores a pocas horas del duelo ante Rengo , este compromiso. Benjamín Droguett, dijo que “ ha sido una semana intensa y estamos muy bien preparados . La ubicación en la cual nos encontramos fue lo que nos propusimos durante el campeonato, donde los resultados se han dado , gracias al trabajo del grupo y cuerpo técnico , tenemos que seguir esta senda y qué mejor en nuestra casa , por eso hacemos el llamado a la gente para que nos acompañe en este desafío de este viernes desde las 15:00 horas”.

En tanto que Bastián Bravo , dijo que “ sabemos que es el último partido de la primera rueda de local y queremos que el hincha esté presente en las gradas . Nosotros vamos a luchar por dejar los tres puntos en casa , que nos permitan quedar al tope de la tabla de colocaciones . En lo personal preparado para jugar si el técnico lo decide , junto a mis compañeros nos hemos complementado excelente y vamos a ir con todo para que los tres puntos se queden en nuestro poder”.

Finalmente, José Molina , opinó: “ en el plantel , tenemos una idea clara y que nos ha dado réditos , realizando muy buenos partidos manteniendo la idea de juego, sabemos que frente a Deportes Rengo nos jugamos la opción de quedar arriba y esperamos que se no de la oportunidad . Hay muy buenos jugadores , por eso hacemos el llamado que la hinchada nos pueda acompañar , porque motiva el jugar con un estadio lleno”.

ENTRADAS

Las entradas ya están a la venta en dos puntos, en calle Maipú 583 y en René Schneider 063 . Los valores son los siguientes para el duelo de mañana en el Tucapel Bustamante Lastra : Galería Socios , niños , adultos mayores , y discapacitados , dos mil pesos ; los que no son socios galería en los grupos mencionados anteriormente cuatro mil . Galería Socio , 3 mil; los no socios 6 mil pesos . Tribuna Socio 5 mil pesos . Tribuna Socio Niño , 3 mil y la normal 5 mil. Tribuna Adulto Mayor Socio , 3 mil y No socio 6 mil . Tribuna 8 mil , Block J 9 mil y Visita 8 mil pesos .

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo