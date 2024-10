Deportes 20-10-2024

Deportes Linares se juega su permanencia en la Segunda División en Los Andes

-Encuentro con Trasandino se disputará a las 16:00 horas

Todos sabemos que este plantel armado por Rodrigo Valdés y Eduardo Lobos no se conformó para estar peleando un descenso. La idea era estar luchando por el único ascenso . Pero , fue solo una ilusión que se esfumó con el paso del tiempo , donde hubo hasta polémicas con la salida de Lobos .La llegada del “Kalule” fue un envión anímico para la hinchada . Realizó una excelente Copa Chile , pero después cuando retomó el campeonato se sumó la mala racha con varios partidos en los cuales no sumó. Independientemente que si los albirrojos logren salvarse, no vamos a tapar el sol con un dedo, porque realmente no fue un buen año , porque se terminó sufriendo como la temporada anterior . Es decir, a todas luces, fue una campaña paupérrima.

LA ÚLTIMA CONFERENCIA EN LA PREVIA

Fue una semana con sentimientos encontrados . Jugadores y Cuerpo Técnico , cerraron el ciclo de trabajos en la institución .

Rodrigo “kalule” Meléndez , conversó con los medios de comunicación y sus primeras palabras fueron: “ nos queda el último esfuerzo y tenemos que ir con todo para cumplir el objetivo . Hay algunos lesionados , Pastenes , Cerato , Fuentes y Cordero . y tenemos que cumplir con 27 minutos del sub 21 . Queremos abrochar el triunfo para darle una alegría a nuestra hinchada , porque matemáticamente no estamos salvados . La verdad que teníamos mucha ilusión con esta campaña , pero el fútbol te pone en tu lugar . Hemos sufrido demasiado , pero ha sido positivo en lo personas para poder revertir soluciones y por supuesto agradecer a la hinchada, que nos acompañó en todo momento”.

Rodrigo Rivera será el juez del partido . Un dato estadístico: el cuadro linarense no conoce de victorias ni de empates , bajo la dirección arbitral de Rivera . Suma dos derrotas ante Real San Joaquín por 2 a 1 y Ovalle por la misma cuenta , ambos duelos de forasteros .

Los dirigidos por el “Kalule” repetirían la alineación que viene de vencer a San Antonio Unido por 2 a 0 . Los llamados desde el pitazo inicial : Gustavo Fuentealba, aunque podría retornar bajo los tres tubos , Gustavo Merino; Flavio Rojas , que fue la figura ante el SAU , Christian Latorre , Franz Schultz , Fernando Valdivia , Fabian Gonzalez, José Molina , Luis Oyarzo , Sebastián Zúñiga , Nicolás Forttes , Felipe Escobar . Para la emergencia , Acevedo , Cortés , Gonzaáez, Vallejos , Peñaloza , Urzúa y Soza .

El equipo de Trasandino , tiene los mismos puntos que Linares , 29 unidades ,pero con peor diferencia de goles ( -14) . Es dirigido por un conocido nuestro, Ramon Climent .

DENUNCIA



En las ultimas horas se ha conocido un reclamo que podría presentar el equipo de Puerto Montt , contra Melipilla y Deportes Concepción , cosa curiosa los dos equipos que luchar por el ascenso . El tema seria el famoso “pago en negro” en los elencos que luchan por el cupo a Primera B , donde naturalmente podría verse beneficiado el cuadro salmonero que en estos momentos está en el tercer lugar, Puerto Montt . Cebe recordar que los equipos pueden tener un gasto mensual de 40 millones de pesos , de lo contrario serian sancionados por la Unidad Financiera de la ANFP , algo que traería coletazos .

Lamentablemente nos estamos acostumbrando que nuestro vapuleado fútbol criollo termine en salas de los abogados . Por algo estamos tan mal , a nivel nacional e internacional .

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo