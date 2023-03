Deportes 15-03-2023

Deportes Linares se quedó sin presidente tras la renuncia de David Avendaño

De todo tuvo la conferencia de prensa realizada en el Tucapel Bustamante Lastra, hasta la sorpresiva renuncia del timonel David Avendaño. Se acuerdan ustedes de las palabras con que Pérez Franco, se refirió al arbitraje frente al Fernández Vial?, bueno resulta que ahora la situación cambió, pero primero realizó una invitación para que la hinchada acompañe a Deportes Linares, en el amistoso ante Constitución. “Esperamos contar con nuestro público, nosotros le vamos a dar minutos a los chicos que no han jugado, queremos sentir la localía en estos dos partidos. El sábado queremos dejar los tres puntos en casa, enfrentamos a un equipo que lleva años en la categoría y obviamente será un duelo difícil, pero estamos de local y tenemos que hacernos respetar. Sabíamos que esta categoría seria dura, aunque confío en que vamos a salir adelante”, dijo el estratega.



SORPRESA

Claro que nadie se esperaba que en el momento de promocionar el partido amistoso ante Constitución, David Avendaño diera a conocer su decisión de dar un paso al costado. “El lunes recién pasado en la reunión de directorio, presenté mi renuncia a la directiva, la cual fue recibida por el secretario y tesorero del club que la aceptaron, por lo tanto he dejado ser presidente la Corporación. Aprovecho de agradecer a todos los que me ayudaron para seguir con este proyecto, pero es el momento de dar un paso al costado y seguir en la institución como un colaborador más”, dijo Avendaño, sin especificar mayores detalles, quien próximamente dejará también la SADP.



24 DE MARZO DÍA CLAVE

Ese día se deberá conformar el directorio de la SADP, donde además se generará una nueva directiva, para ordenar la parte administrativa del club.

Recordar que el partido amistoso de esta tarde a las 19:00 horas ante Constitución, tendrá una entrada general de 2 mil pesos y el objetivo es reunir fondos para seguir cumpliendo con los compromisos que tiene la institución albirroja.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo