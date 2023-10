Deportes 17-10-2023

Deportes Linares tras la victoria en Rengo y le pérdida de puntos de Valdivia aseguró la permanencia en el profesionalismo

- Hinchas y fanáticos celebraron la victoria que permite seguir en la Segunda Profesional

En una temporada que fue para el olvido, pero si tuviéramos que realizar un breve resumen, no fue fácil. A no olvidar que casi nos quedamos sin fútbol, porque hubo que pagar la salida de la Tercera División y luego la incorporación al profesionalismo. El alcalde Mario Meza Vásquez, junto a los concejales y algunos amigos fueron los que permitieron pagar los compromisos económicos.

Un proceso que se inició bajo las órdenes de Luis Pérez Franco, que contó con la comisión fútbol a cargo de Christian González Monsalve y Mauricio Covarrubias, en la gerencia. La conformación del plantel no estuvo a la altura y se notó hasta la última fecha. Posteriormente cuando todo se complicaba, porque ya no quedaba caja, apareció el “pájaro” Valdés, junto a Eduardo Lobos, para apagar el fuego.

No hubo problemas económicos y los jugadores tenían su sueldo al día. El problema estuvo en lo futbolístico, bajo las órdenes de un terco Eduardo Lobos que tenia en la banca a elementos que jugaron muy poco, porque digamos las cosos como son, no les tenía confianza. Un ejemplo el caso de Basoalto y prefirió a Suazo que no estuvo a la altura de los refuerzos que contrató Lobos, que en las conferencias de prensa repetía el mismo discurso, pero en la cancha se repetían los mismos yerros, sobre todo en la defensa que dio muchas licencias .

Así llegamos al partido final del campeonato con un Deportes Linares descendido, pero había una pequeña esperanza. Muchas veces lo dijimos en estas líneas: Valdivia, estaba en la mira del organismo financiero por pagos impagos. y para que hablar de Iberia, valer decir este año tuvimos un “cachito” de suerte y gracias a que la administración cumplió con todas las reglas, de lo contrario hace rato que habíamos descendido.

El fútbol da sorpresas. En Rengo, la hinchada que siempre fue fiel a los colores albirrojos, observó un primer tiempo mediocre por parte de ambos cuadros. Ya los jugadores del “depo”, conocían la noticia de los descuentos, los 6 puntos menos a Deportes Valdivia y había una inyección anímica extra. Aunque lo que vimos fue muy pobre y repitiendo los mismos ripios de los partidos anteriores. Por eso a nadie le causaba extrañeza que fueran los locales los que se ponían en ventaja al minuto 41 de penal, convertido por Recabal.

La gran incógnita fue qué pasó en el complemento, porque hubo un cambio de actitud en los jugadores, incluso Felipe Escobar, dijo que “el café estuvo demasiado cargado”. Ya a los 48 Kevin Campillay anotaba la igualdad y Camilo Pontoni, cerraba el marcador a los 56 minutos. Lo que faltaba después era esperar que pasaran luego los minutos. Mientras tanto que, en Los Ángeles, Iberia hacía también su tarea ganando a Deportes Valdivia, pero eso ya no importaba porque los albirrojos gracias al triunfo dramático, confirmaban su continuidad en la Segunda Profesional.

Ya tendremos tiempo para desmenuzar esta temporada, donde lo único que se rescata es que la institución continuara en el profesionalismo. A ello habrá que sumar fútbol joven, otra tarea, donde esperamos que ojalá se puedan contratar a profesores de Linares, que ya tienen bastante experiencia y han nutrido a otras instituciones del balompié criollo.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo