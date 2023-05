Deportes 27-05-2023

Deportes Linares visita a Iberia en Los Ángeles con el objetivo de seguir sumando

- Duelo de desesperados se juega esta tarde a las 19:30 horas

Los albirrojos quieren seguir con esta mini racha de tres partidos sin conocer la derrota, bajo las órdenes del estratega Eduardo Lobos. Un dato curioso: es la tercera vez que impartirá justicia a los linarenses el principal Felipe González Orellana. Claro que el Depo no conoce de victorias ni de empates con el arbitraje de González, sólo derrotas con Limache 2 a 1 y con General Velásquez 3 a 1, esta será la tercera vez, y esperamos que sea la vencida para los del Maule Sur.

COMO LLEGAN

Iberia, no sabe de derrotas en su feudo. Lo que ha complicado a la institución es la resta de puntos por el incumpliendo de entrega de la boleta de garantía. Aunque ahora ya solucionaron este problema con el aporte de Carlos Heller. Los adiestrados por Felipe Cornejo, vienen de caer en el Ester Roa, ante Deportes Concepción por 2 a 1, donde tuvieron la oportunidad de abrir el marcador a través de Miguel Ángel Orellana, a los 9 minutos, cuando el partido estaba naciendo. Pero, luego a los 80 y 90, llegaron los goles de las lilas de Concepción a través de Pinilla y Lara.

En los números el cuadro azulgrana ha disputado 5 partidos en calidad de anfitrión, de los cuales no ha perdido ninguno, vale decir están invictos en su tierra. Registrando tres victorias y dos empates. El ultimo match de local lo jugaron con San Antonio Unido, donde igualaron 3 a 3, con un destacado rendimiento de un ex linarense Bastián Terry Muñoz.

La última alineación que presentó el técnico de Iberia, Felipe Cornejo, fue con: Gustavo Merino, Bastián Muñoz, Guillermo Zuleta (Diego Ortega), Sebastián Contreras, Marcelo Flores, Jorge Orellana, Camilo Gainza, Benjamín Povea (Cristóbal Diaz), Nicolas Millán (Arturo Guerrero), Carlos Morales (Ramiro Joao Paulo) y Miguel Ángel Orellana.

ALBIRROJOS QUIEREN SEGUIR CON LA RACHA

Deportes Linares está viviendo otros aires. Lo demostraron en Osorno, la fecha anterior donde casi suman los tres puntos. Recordar que Alex Diaz, ejecuto muy mal el lanzamiento penal, que pudo haber cambiado la historia. En aquella ocasión, la formación que paro el técnico Lobos, fue con: Christian Fuentes, Alexander Pastenes, Bayrón Saavedra, Christian Latorre, José Molina, Alex Diaz (Kevin Campillay), Daniel Saldaña, Diego Oyarzún (Bastián Martínez), Esteban Antilef (Michel Quezada), Luis Oyarzo y Felipe Escobar. Linares, no registra triunfos en calidad de forastero, pero tampoco derrotas en los últimos dos partidos en esta condición. Su ultimo encuentro fue en Osorno, donde igualó 2 a 2.

Reacciones

En la previa del duelo, fue el técnico Eduardo Lobos, quien se refirió a este partido que también es clave para el Depo: “es un rival muy complicado, con dos equipos necesitados de puntos para alejarse la zona baja. Nos hemos preparado de la mejor forma para el duelo de esta tarde. Todavía no se han recuperado Marcone, Valiente, Vallejos y Gallardo, el resto están todos en condiciones. Vamos mejorando, por lo menos hay actitud y mucho potencial en los jugadores. Iberia, en casa se hace respetar con un público que siempre los está apoyando y nosotros tenemos que estar muy bien concentrado para ganar los puntos. Y el objetivo es tener la posición del balón, lo que nos permitirá tener mayor poder ofensivo”.

CARTELERA

Cinco serán los partidos que se disputarán en esta jornada sabatina, a las 15:00 horas, Real San Joaquín con Valdivia; Melipilla con Velásquez; Rengo y Deportes Concepción; a las 16:30 horas, Trasandino con Lautaro de Buin; 19:30 horas Iberia con Linares. El domingo a las 15:00 horas, Fernández Vial con Limache y a las 15:30 horas, Provincial Osorno con San Antonio Unido.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo