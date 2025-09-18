Deportes 18-09-2025

Deportista de Cauquenes será la más joven en el Mundial de Para Atletismo de India

• En 10 días más se vivirá el inicio del Campeonato Mundial de Para-atletismo de New Delhi-India 2025, que se desarrollará del 27 de septiembre al 5 de octubre, donde una maulina será la más joven en competencia

El para-atletismo de la región del Maule suma y sigue. Es que durante el último tiempo ha destacado en las diversas participaciones que ha sostenido en distintos torneos, tanto a nivel nacional como internacional. Lo último fue en la Final Nacional de los Juegos Deportivos Escolares, logrando clasificar a varios deportistas al Sudamericano de Paraguay sub-14.

Esta vez, se trata de la oficialización por parte del Comité Paralímpico de Chile, que dos representantes maulinos serán parte de la delegación nacional en el Campeonato Mundial de Para Atletismo, que se celebrará en el estadio Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi del 27 de septiembre al 5 de octubre.

Se trata de ambos integrantes del equipo regional del programa del IND, Promesas Chile, como son el técnico Cristian Colombi y la atleta María Jesús Lara, cauqueninos que marcarán presencia en el primer mundial absoluto de esta disciplina rumbo a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Consignar que María Jesús Lara fue reconocida como “Revelación Nacional”, en la Gala Paralímpica 2024, que se desarrolló en julio de 2025.

“Gracias a Dios ya llegó la certificación que nos acredita que María Jesús Lara va al Mundial de para atletismo y yo voy como técnico nacional. Vamos a ir a buscar estar dentro de los cinco mejores del mundo, pensando que María Jesús recién tiene 15 años, tiene una carrera muy larga y es la atleta más joven que ha entrado a un Mundial adulto, así que tenemos grandes expectativas”, dijo orgulloso el técnico Cristián Colombi.

Esta será la primera vez que el país acoge este evento, la mayor competencia para deportiva que se haya celebrado en la India, donde varios de nuestros representantes nacionales buscarán alcanzar los primeros lugares y trazar su camino a una nueva clasificación para la máxima cita deportiva, siendo fruto del trabajo que se desarrolla día a día.

Respecto a ello, el estratega añadió: “Ella pertenece al programa Promesa Chile, que tiene como finalidad potenciar el deporte y que tengan una carrera deportiva la cual ya se está cumpliendo. Ya tenemos distintos deportistas que viven del deporte, como Yester Ávila, que también es de Cauquenes, Sebastián Martínez y también María Jesús, que está ya integrando también las selecciones y vuelvo a reiterar, la primera deportista que tan joven estará en un Mundial adulto y es de nuestra región".

PARABINES

Conocida la oficialización de la delegación chilena, con estos dos representantes maulinos, el Seremi del Deporte, Iván Sepúlveda, manifestó todo su orgullo: “nos pone tremendamente felices que estos dos deportistas cauqueninos defiendan la región y al país en un evento tan importante como este, dejando en claro que el deporte se puede proyectar en cada rincón del país, que es lo que nos mandata el presidente Gabriel Boric”.

Con esta designación, el Maule busca ratificar su protagonismo en el para-atletismo nacional, respaldando el talento joven y el compromiso en la proyección de sus deportistas.

“Este es el sentido de un programa como el Promesas Chile, que busca catapultar el talento innato que tienen muchos jóvenes, pero que requieren de un apoyo en sus aspiraciones, con un trabajo técnico profesional y qué mejor reflejo es que su entrenador y una deportista, estén nominados en una selección. No nos queda más que desearles el mejor de los éxitos y que disfruten de este proceso, ya que sin duda vendrán muchas más experiencias similares”, señaló el director (s) del IND del Maule, Manuel Almonacid Fierro.

El Campeonato Mundial de Nueva Delhi contará con 186 eventos con medallas, con más de mil atletas de todo el mundo formando parte del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, el que servirá para evaluar el rendimiento de los atletas nacionales de cara a futuros eventos, incluidos los Juegos Para-panamericanos Lima 2027 y el Campeonato Mundial 2027.

