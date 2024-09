Deportes 25-09-2024

Deportistas regionales iniciaron su participación en los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 2024

• El evento que se desarrolla este año en la región de La Araucanía, contará con la participación de más de 3 mil deportistas de todas las regiones del país, en 22 disciplinas deportivas y el Maule contará con 250 exponentes

Una hermosa ceremonia de inauguración desarrollada en el Estadio Bicentenario Germán Becker de Temuco, dio el vamos a los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 2024, evento que contará con representación de 250 deportistas del Maule y que es financiado por el Ministerio del Deporte a través del Instituto Nacional de Deportes; el Gobierno Regional de La Araucanía y el Municipio de Temuco.

Música en vivo con la banda Los Tres, danzas y poesía mapuche, fueron parte de la gran puesta en escena del arranque del evento deportivo que contará con la representación de las 16 delegaciones provenientes de todas las regiones del país.

ORGULLO

En la oportunidad, marcó presencia el Seremi del Deporte, Iván Sepúlveda, quien se refirió al inicio de esta competencia: “Estuvimos en Temuco acompañando a nuestra delegación, en conjunto con el ministro Jaime Pizarro y varias autoridades, en esta hermosa ceremonia de inauguración. Ya estamos en Villarrica con nuestra selección masculina y femenina de rugby seven, también hemos estado con nuestras selecciones de tenis de mesa y más tarde, nos trasladaremos a ver a nuestros deportistas de halterofilia. Estamos muy orgullosos, como región del Maule, de tener una presencia de más de 250 deportistas en 20 de las 22 disciplinas en competencia. Sabemos que la región tendrá una gran representación con sus deportistas, logrando grandes resultados”.

Los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales son un mega evento, multideportivo e interregional donde participan los mejores deportistas de cada disciplina en la categoría “Todo Competidor”, por lo que “cada participante sabe que esta es una experiencia única e irrepetible, por lo que el llamado es a que disfruten de esta competencia. Los deportistas y técnicos del Maule que están acá, ya son unos ganadores, porque han conseguido llegar a esta instancia nacional y no tengo dudas que dejarán al Maule en lo más alto”, agregó el Director del IND en la región, Zenén Valenzuela.



Estos Juegos son organizados por el Instituto Nacional de Deportes con la participación de distintos actores: Ministerio del Deporte, Comité Olímpico de Chile (COCH), Comité Paralímpico de Chile (COPACHI), Gobierno Regional de la Araucanía, Municipalidades de Temuco, Padre Las Casas, Pucón y Villarrica, Federaciones Deportivas Nacionales (convencionales y paralímpicas) y clubes deportivos.



EVENTO

El evento deportivo que se desarrolla desde el 22 de septiembre al 5 octubre, contará con la participación de más de 3 mil deportistas de todas las regiones del país, siendo 250 de ellos de la región del Maule. Este año, el evento incluirá un total de 22 disciplinas deportivas, sumando nueve más que en su versión anterior del año 2019, un cambio que no solo amplía la oferta deportiva, sino que también promueve la inclusión y la diversidad en el deporte.

Rodrigo Toledo, deportista del Maule en el básquetbol de silla de ruedas, señaló que “nos sentimos muy contentos, porque una vez más estamos representando a nuestra región en el deporte paralímpico en estos juegos Paranacionales Temuco 2024. Los invitamos a todos los amigos que sigan las redes sociales del Mindep-IND del Maule”.

A su vez, Karen Herrera, exponente de la gimnasia rítmica, dijo: “Estoy muy contenta por estar aquí, por todo lo que hemos logrado hasta ahora. Ya clasifiqué a la final de aro y ahora me queda por buscar la clasificación en clavas y cintas”.

Estos juegos marcan un hito único en la historia de la Región de La Araucanía debido a que será la primera vez que este evento se realiza en el sur de Chile, y la versión con más disciplinas en competencia en la historia del evento: 16 disciplinas convencionales y 6 paralímpicas, distribuidas en los distintos recintos de la sede Temuco y las subsedes Padre Las Casas, Villarrica y Pucón.