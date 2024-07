Opinión 25-07-2024

Deportistas y el tercer elemento



Dra. Paula Ortiz Marholz

Directora académica Instituto del Deporte y Bienestar U. Andrés Bello







Rafael Nadal, Fernando Alonso, Michael Jordan, Michael Phelps, Simone Biles, Andrés Iniesta, Kobe Bryant, Carlos Alcaraz, entre otros, no sólo han deleitado con ejecuciones espléndidas y grandes logros, sino que han hablado abiertamente de la importancia de trabajar en un tercer elemento que, para ellos, les ha generado la diferencia: lo psicológico.

Sin duda lo físico y el manejo técnico/táctico son base para el desarrollo del talento. No obstante, sin la sincronía psicológica, ese desarrollo se vería limitado. Y no hablamos sólo del aspecto deportivo, sino también del ser humano que hay detrás y cómo incorporar este elemento, hará una experiencia deportiva humana y cada vez más asombrosa.

Es un estar en control, no queriendo “tener” el control, es un estar en máxima conexión con el momento y disfrutando. Estar activo físicamente, pero en calma mental. Y tanto en los Juegos Olímpicos como en los mega eventos deportivos, el fortalecimiento de la confianza, resiliencia mental, la gestión del estrés, de la ansiedad y el manejo de las propias expectativas como las del entorno, así como la recuperación rápida tras el error, parecen ser las variables que más afectan a esa calma mental. Y entendiendo que cada uno es único e irrepetible y toda competencia genera incertidumbre, lo que hará la diferencia es quién lo hace mejor en el momento clave. Por tanto, no hay recetas: ahí radica el arte del trabajo.

La preparación psicológica en el deporte debiese entender y atender esta complejidad con la conexión del ser, con el sentido, la coherencia, la confianza, la ética, la fuerza, la pasión, el esfuerzo, el trabajo bien hecho, las emociones, la actitud, la mentalidad y la convicción. Y la evaluación final irá entonces, más allá de las medallas.