Depósitos olvidados en bancos y cooperativas superan los $104 mil millones

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó hoy el listado de "Acreencias Bancarias Afectas a Caducidad". Las acreencias corresponden a aquellos recursos a favor de terceros, depositados en bancos o cooperativas, que no han sido cobrados o no registran movimientos en un período de dos años. La Ley General de Bancos señala que luego de dos años en que un depósito, captación o cualquier otra acreencia a favor de terceros no haya tenido movimiento o no haya sido cobrada, debe ser informada mediante una publicación en el Diario Oficial y a la CMF. Según la información recopilada por la CMF, en 2024 se contabilizan 211.604 acreencias en 18 instituciones supervisadas, que suman más de $104 mil millones. Adicionalmente a ese monto, existen acreencias en moneda extranjera por US$10 millones y €690.333 euros. Si las acreencias no son cobradas luego de tres años desde que se confecciona y se publica el listado anual de acreencias sujetas a caducidad, la institución financiera deberá ingresar al Fisco esos recursos. Así, a contar de esta publicación las personas que mantengan acreencias tienen un plazo de tres años para cobrarlas.