Opinión 13-04-2023

Depresión: prestar atención a los síntomas es clave

Cristián Salazar Sandoval, psicólogo de Clínica Colonial – www.clinicacolonial.cl



Entendida como un trastorno del humor y del estado de ánimo de una persona, la depresión es una enfermedad que se puede manifestar de diferentes maneras y que, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta a cerca de 280 millones de habitantes en el planeta. Asimismo, un informe científico publicado por la OMS en 2022, sostiene que durante el primer año de la pandemia del Covid-19 la prevalencia global de la depresión aumentó un 25%.

Para el Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) se trata de una alteración patológica del estado de ánimo, caracterizada por un descenso del humor que termina en tristeza, acompañado de diversos síntomas y signos que persisten por, a lo menos, dos semanas.

En efecto, algunas de las señales que revelan que un individuo puede tener esta enfermedad son:

1. Estado de ánimo depresivo (triste y vacío) la mayor parte del día, casi todos los días. En niños y adolescentes puede ser humor irritable.

2. Marcada disminución del interés o del placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días.

3. Pérdida significativa de peso sin estar a dieta o aumento significativo de peso (ej. variación del 5% del peso corporal en un mes), o bien una disminución o aumento del apetito casi todos los días.

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días.

5. Agitación o retraso psicomotores casi todos los días.

6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días.

7. Sentimientos de desvalorización o de culpa excesiva inapropiados (que pueden ser delirantes) casi todos los días (no simplemente autorreproches o culpa por estar enfermo).

8. Menor capacidad de pensar o concentrarse, o indecisión casi todos los días.

9. Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor de morir).

La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. A la vez, afecta más a las mujeres que a los hombres.

Según la última encuesta nacional de salud del MINSAL, un 6,2% de las personas sufre depresión en Chile y un 15,8% se encontraría en una condición de “sospecha de depresión” (MINSAL 2018). Sin embargo, la depresión no afecta a todos por igual, pues las mujeres de menor nivel socioeconómico son las que muestran mayores tasas.

En muchas ocasiones, las causas de la depresión son desconocidas, no asociándose con ninguna otra enfermedad ni produciéndose como reacción frente a ninguna situación determinada.

Varios de los casos de depresión tienen un componente hereditario, siendo frecuente que exista algún familiar que haya padecido la misma enfermedad. Entre los factores que facilitan el desarrollo de depresión están, por ejemplo, los abusos físicos, psíquicos o sexuales en el pasado; el aislamiento social; el consumo de drogas; a veces también los episodios de depresión aparecen en determinadas situaciones como acontecimientos importantes en la vida de una persona, sean favorables (Por ej. Cambio de trabajo) o desfavorables (Por ej. Pérdida de un ser querido).

Asimismo, es muy probable que el afectado no se dé cuenta que tiene depresión, por esta razón es que quienes forman parte de su entorno más cercano son los que deben prestar atención a algunas señales que pueden indicar que la persona necesita ayuda.

Buscar ayuda es fundamental porque muy pocas personas salen solas de la depresión. Al comienzo, los síntomas pueden pasar desapercibidos o los podemos confundir con una mala racha personal. Sin embargo, si de forma gradual empezamos a sentir un desánimo y tristeza desmedida, sin causa aparente, puede ser un indicativo del comienzo de un estado depresivo.