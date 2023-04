Editorial 20-04-2023

Derechos de agua

Un cerrado respaldo a la idea de legislar recibió el proyecto –en primer trámite- que reforma el Código de Aguas para ampliar de 18 meses a 5 años, el plazo de inscripción conservatoria de los derechos de aprovechamiento de aguas no inscritos.



En la sesión ordinaria, el presidente de la Comisión de Agricultura, el senador Iván Flores informó la norma explicando que se amplía de 18 meses a 5 años, el plazo de inscripción de los derechos de agua en los Conservadores de Bienes Raíces. El 6 de octubre de este año vence el plazo para dicha inscripción. Existen varias complicaciones en el proceso físico u online que deben enfrentar los pequeños productores que no siempre son usuarios de INDAP”



Todos abogaron por los pequeños y medianos agricultores y regantes de las regiones que representan “que no pueden quedarse sin el vital elemento”. Explicaron que “la mayor parte de ellos, no conoce los requisitos que se necesitan para inscribir los derechos de aprovechamiento de agua o cómo se realiza el trámite en una oficina física o a través de una plataforma online”.







También los congresistas –en forma transversal- hicieron un llamado al Ejecutivo a hacer un acompañamiento a los beneficiarios sea a través de una campaña o programa de asesoría, de manera de capacitarlos en cada uno de los pasos necesarios (en el Conservador de Bienes Raíces, se obtiene el certificado de dominio vigente y luego en la Dirección General de Aguas DGA, se inscribe este dominio en el listado de aprovechamiento de aguas).







En términos generales, se mencionó la pertinencia de saber cuántos derechos de aprovechamientos de agua se han entregado y en qué lugares de país, y quiénes son regantes habilitados. También se relevó la necesidad de actualizar la ley del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) con el fin de conocer el mundo de la agricultura conformado hoy por los agricultores no Indap, los Indap, los medianos y los grandes.