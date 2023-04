Nacional 08-04-2023

Desalojaron mega toma en el sector norte de Antofagasta

Durante esta jornada se desarrolló el desalojo y desarme de una incipiente toma de aproximadamente 30.000 metros cuadrados de terrenos fiscales emplazados en el sector alto de Costa Laguna, en el extremo norte de la comuna de Antofagasta.

La situación se tornó compleja debido a que los ocupantes del terreno pusieron resistencia al ingreso de las maquinarias y también al personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros, que apoyaron las labores de desalojo.

En el lugar habían niños presentes, por lo cual se tomaron todas las medidas necesarias para realizar el desarme, en donde cerca de 20 familias serán desalojadas.

El operativo se debe a una alerta entregada a las autoridades por parte de vecinos del sector, quienes denunciaron la venta de terrenos a través de redes sociales. Los habitantes señalan que no fueron notificados de esta situación.

La ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, -que se encuentra de visita en Antofagasta- sobrevoló la zona junto al jefe de zona de Carabineros Gonzalo Castro y la delegada presidencial de Antofagasta, Karen Behrens Navarrete.

La delegada indicó que "siempre tenemos esa respuesta de parte de los ocupantes irregulares, nos aseguramos que cada persona, que aunque sabemos que no tiene algún título para poder estar en ese lugar, sin embargo, damos todos los plazos necesarios para que la gente ejerza los derechos y los recursos administrativos y judiciales. Al no producirse eso, recuperamos el terreno".