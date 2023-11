Social 12-11-2023

Desarrollada por Multigremial Nacional y Kame ERP: Lanzan plataforma de Contabilidad Gratuita para emprendedores y pymes de Linares

En el marco de la gira nacional denominada “Contabilidad Gratuita” llegó a la ciudad la Multigremial Nacional junto a KAME ERP, para realizar el lanzamiento oficial de la plataforma que entrega servicio contable gratuito para todas las pymes y emprendedores de la región. La actividad tuvo lugar el pasado viernes en el Centro de Formación Técnica San Agustín, y fue organizada por la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Linares A.G, para capacitar a decenas de emprendedores locales en esta materia.

En esa línea, Mauricio Díaz presidente del gremio local indicó que “estamos haciendo un trabajo informativo y participativo para que todas las Pymes de la región se orienten a la formalización y para eso estamos entregando herramientas concretas a todos nuestros socios”, señaló.

Según un estudio de la Multigremial Nacional, 1 de cada 4 emprendedores no lleva su contabilidad, un 70% de ellos no saben si gana o pierde plata a fin de mes y más de 50% no sabe elaborar un estado de resultado ni un balance de su propio negocio.

El director ejecutivo de la Multigremial Nacional, Álvaro Izquierdo, dijo que “con esta iniciativa buscamos mejorar la contabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país y generar incentivos para atraer a emprendedores a la formalidad, ya que 58% de las microempresas son informales en Chile, situación que nos preocupa y de la cual nos estamos haciendo cargo como organización”, manifestó.

Durante la tarde, la gira de la Multigremial continuó en la Biblioteca Municipal de la ciudad para reunirse con autoridades del Centro de Negocios de Sercotec, Pymes y emprendedores del sector, entre las que destaca la Asociación Gremial Mipymes, Artesanos y Servicios de Linares, Agremia AG, cuyo presidente Felipe Contardo, dijo que “estamos muy emocionados con las características de la plataforma, ya que es muy revolucionaria y viene a solucionar los problemas de muchos asociados de nuestro gremio, quienes siempre han visto la contabilidad como uno de los principales problemas y dolores a la hora de desarrollar sus negocios”.