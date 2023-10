Opinión 10-10-2023

DESARROLLO DE LA CIENCIA Y DEL CONOCIMIENTO EN LA ERA DIGITAL



Marcelo Sepúlveda, profesor de Retiro





Admirar el tránsito de la realidad es una sana virtud, descubrir cuáles son nuestras necesidades y debilidades, otro acierto; agradecer, la habitabilidad de este planeta, sus inconmensurables oportunidades en el extenso universo, reunir imágenes, chispazos de cordura cuando nos damos cuenta que el motivo de convivir en sociedad se aleja cada vez más y privilegiamos las malas obras; entonces, la confianza es construir perentorios acuerdos, sancionar al delincuente, abandonar los malos hábitos, educar a nuestra población de niños, jóvenes y adultos, restituir la confianza, admirar las obras positivas que protege la cultura tradicional y estar dispuesto a entregarse, el todo por el todo, para alcanzar el tan ansiado desarrollo y la distribución equitativa de la riqueza; cuando el hambre de tantos sólo sea un mal recuerdo y la humanidad pueda ser testigo de la transformación radical del planeta globalizado.

Estoy dispuesto a escuchar al otro, a dar vuelta la tierra para sembrar la cimiente, alegrarse con el trinar de la aves cuando anuncian la madrugada o el despertar de cada día, leer el último poema escrito sobre los muros de cemento, o entregar la medalla de oro para el humilde mendigo de la calle; así, no olvidamos a los postergados, al necesitado, al adulto mayor olvidado en su miseria, estoy dispuesto en proponer proteger el bosque nativo, cada ser viviente para alcanzar el equilibrio absoluto en la realidad; por tal, la realidad aún nos reúne, filtramos confianzas entre congéneres e ideamos posibilidades de sobrevivencia cada vez más longeva para adultos mayores.

Que el miedo no te atrape, que la misericordia sea un valor supremo, que los medios e instrumentos permitan avanzar al desarrollo en igualdad de condiciones, no discriminar, asignar luz a los ojos del no vidente, mitigar el dolor del enfermo, perdonar la agresión y aspirar a un Reino más allá de este mundo donde nos correspondió coexistir.

Agradezco a la madre que con dolor da a luz a su hijo, aunque en aquello se pueda ir la vida, ella demuestra valentía y fortaleza, es el tránsito desde un particular espacio protegido a un mundo agreste y violento; por tal, es adecuado agradecer a cada madre su afán y compromiso con la vida.

Mañana, es probable: Admirar por la ventana y darme cuenta del paso de la realidad en trancos hacia adelante, que la trasformación de las relaciones sociales tienen que ver con el desarrollo de la ciencia y del conocimiento en la era digital que ya se instaló en nuestro planeta.