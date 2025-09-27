Policial 27-09-2025

Desarticulada banda criminal por microtráfico y delitos violentos en San Javier



Una investigación encabezada por la Fiscalía Local de San Javier y ejecutada por el equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), de la PDI de esa comuna, permitió acreditar la participación de una banda criminal dedicada a la comercialización de drogas y ejecutar delitos violentos.

En el operativo, se realizaron 8 irrupciones a domicilios en San Javier y Talca, incautando drogas, armas, vehículo y otras especies.

Los antecedentes fueron dados a conocer ayer, en el Complejo Policial de la PDI de San Javier, en calle Chorrillos Nro 1566, de esa ciudad, por el Fiscal Jefe Patricio Caroca y el Jefe de la Brigada de Investigación Criminal, BICRIM San Javier, subprefecto José Quintana.

Seis imputados fueron detenidos, quienes pasaron a control de detención ante el Tribunal de Garantía.

