sábado 27 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Policial 27-09-2025
    Desarticulada banda criminal por microtráfico y delitos violentos en San Javier
    Publicidad 12

    Una investigación encabezada por la Fiscalía Local de San Javier y ejecutada por el equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), de la PDI de esa comuna, permitió acreditar la participación de una banda criminal dedicada a la comercialización de drogas y ejecutar delitos violentos.
    En el operativo, se realizaron 8 irrupciones a domicilios en San Javier y Talca, incautando drogas, armas, vehículo y otras especies.
    Los antecedentes fueron dados a conocer ayer, en el Complejo Policial de la PDI de San Javier, en calle Chorrillos Nro 1566, de esa ciudad, por el Fiscal Jefe Patricio Caroca y el Jefe de la Brigada de Investigación Criminal, BICRIM San Javier, subprefecto José Quintana.
    Seis imputados fueron detenidos, quienes pasaron a control de detención ante el Tribunal de Garantía.
    Freddy Mora | Imprimir | 73

    Otras noticias

    Maule: jóvenes que cumplen sanción de internación parcial nocturna dialogaron con defensor penal público
    Maule: jóvenes que cumplen sanción de internación parcial nocturna…
    Región del Maule: Carabineros de LABOCAR capacitó a jefes de brigadas de CONAF
    Región del Maule: Carabineros de LABOCAR capacitó a jefes de brigadas…
    39 años de cárcel suman imputados por homicidio en Chanco
    39 años de cárcel suman imputados por homicidio en Chanco
    San Clemente: Carabineros realizó una emotiva visita a un suboficial en retiro de la institución policial
    San Clemente: Carabineros realizó una emotiva visita a un suboficial en…
    Linares: 3 detenidos tras secuestro de mujer obligada a ingresar droga a la Cárcel
    Linares: 3 detenidos tras secuestro de mujer obligada a ingresar droga…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para