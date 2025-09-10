Policial 10-09-2025

Desarticulada red de trata en Talca: dos imputados quedan en prisión preventiva.



En una investigación liderada por la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (UNAAC) de la fiscalía maulina y ejecutada por la Policía de Investigaciones, se logró desarticular una red criminal dedicada en la capital maulina a la trata de personas, deteniéndose a dos sujetos de nacionalidad venezolana.

En las diligencias ordenadas por el Ministerio Público, la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap), con apoyo de personal multidisciplinario del Departamento de Migraciones y Policía Internacional, y la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales, ambas de la PDI de Talca, lograron establecer que las víctimas —de entre 16 y 25 años— fueron captadas bajo falsas promesas de empleo como promotoras, ingresadas ilegalmente al país y luego obligadas a ejercer comercio sexual.

“La UNAAC logró en un tiempo significativamente reducido la identificación de parte de una red internacional de trata de personas, específicamente la trata con fines de prostitución de dos menores de edad y una adulta, todas de nacionalidad colombiana. En ese contexto se pudo identificar a lo menos tres sujetos, de los cuales dos fueron detenidos y formalizados por el ilícito de trata de personas. Los imputados de nacionalidad venezolana con situación irregular en el país utilizaban el mismo modus operandi de organizaciones criminales que se dedican a este giro, es decir, traer engañadas a víctimas generalmente menores de edad, en este caso desde Colombia, traspasarlas a través de las distintas fronteras para ser prostituidas en el país a cambio de una comisión o multa que estas deben pagar, manteniendo de esta manera a las mujeres obligadas a prostituirse y trabajar para ellos. De este modo, el Tribunal de Garantía, luego de formalizada la investigación, decretó la prisión preventiva de ambos imputados por considerar que se encontraban suficientemente justificadas la existencia de los delitos y la participación de los imputados en el mismo. Se continúan desarrollando acciones investigativas para identificar al resto de la banda y que haya tenido intervención en estos hechos delictuales”, señala el fiscal jefe de la UNAAC, Francisco Soto.

Las diligencias se centran ahora en dar con el paradero de un tercer implicado, miembro de esta agrupación criminal.

