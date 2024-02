Policial 28-02-2024

Desbaratada estructura criminal con alto poder de fuego dedicada al tráfico de drogas y contrabando de cigarrillos

En el marco de la operación “Brasilia”, la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) Linares, por orden de investigar emanada de la Fiscalía Local de Linares, logró la detención de 6 personas, ligadas a una estructura criminal con alto poder de fuego, incautando 9 armas, munición de diferentes calibres, droga y cigarrillos de contrabando, a través de órdenes de entrada y registro ejecutadas en 8 domicilios de las comunas de Colbún, San Clemente y Maule.



“Este es el resultado de un procedimiento derivado de una investigación de largo aliento desde el año pasado, que partió a través de una denuncia al Fono Denuncia Seguro, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Me quiero detener en esto para solicitar nuevamente que la comunidad colabore en el trabajo investigativo que se desarrolla junto con el Ministerio Público y las policías. Los insumos que nos entregan son investigados y muchos de ellos tienen resultados como los que ustedes ven el día de hoy donde se incautaron varias armas de fuego y municiones y que, desde el punto de vista de la investigación, nos permite sacar de circulación elementos que hoy día están siendo utilizados, no solamente para cometer delitos, sino para atacar a las policías y eso es muy peligroso, no queremos que se instale en nuestra comunidad una realidad social que está presente en otros lugares y que ha traído consecuencias muy graves”, sostuvo la fiscal jefe de Linares, Carola D´Agostini.



Por su parte, la delegada presidencial provincial, Aly Valderrama, destacó “el trabajo realizado, tanto de la Policía de Investigaciones como de la Fiscalía, pero por sobre todo, de la comunidad, que se ha hecho parte y ha utilizado el programa del Ministerio del Interior, Denuncia Seguro, lo que permitió la incautación de un importante número de armas, de drogas, de munición y de cigarrillos, como producto clandestino. Estamos trabajando de forma coordinada y reforzar que la comunidad tiene que utilizar esta herramienta que garantiza el anonimato, no hay registro del IP del teléfono o del computador del cual se genere la denuncia, se conversa con una persona, quien va recabando los antecedentes, y a partir de esa denuncia inicial se genera este proceso investigativo que permite obtener estos resultados”.



Por último, el jefe de la Brianco Linares, subprefecto Robinson Soto agregó que "se trató de una investigación que tuvo su génesis en la información que entrega la comunidad a través de la plataforma Denuncia Seguro, insumo que es sumamente importante para los detectives, toda vez que permite dar inicio a indagaciones que nos llevaron a intervenir una estructura criminal que funcionaba en las provincias de Linares y Talca, y que con el correr de la misma investigación nos pudimos dar cuenta que había un concierto de delitos, ya que se logró incautar droga, armamento, munición, especies de contrabando, y la detención de 6 personas, 4 hombres y 2 mujeres, uno de ellos con antecedentes policiales, los que serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de la ciudad de Linares para el debido control de la legalidad de su detención”.



Finalmente, en audiencia de formalización el tribunal acogió los argumentos de la Fiscalía de Linares, decretando la prisión preventiva para uno de los imputados, quedando el resto con medidas cautelares que permitirán investigar su participación durante todo el proceso fijado en 4 meses.