Social 15-02-2023

Descartan escasez o alza en el precio de los alimentos por incendios



El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, aseguró que no hay posibilidad de escasez de alimentos ni un alza en los precios debido a los incendios forestales que azotan la zona centro y sur del país.



En conversación con El Diario de Cooperativa, Allendes puntualizó que preliminarmente habría de "3.000 o 4.000 hectáreas quemadas" dedicadas a la agricultura, aunque expresó que "es bien difícil tener el catastro", ya que hay territorios que se dedicaban a actividades productivas mixtas, como la ganadería o forestal.



Al ser consultado sobre la afectación que tendrá esta emergencia en los consumidores, el presidente de la SNA señaló que "no hay ninguna posibilidad de escasez de ningún tipo de alimento", ya que -por ejemplo- en las plantaciones de trigo se han quemado aproximadamente 500 hectáreas, que "para lo que se produce en Chile y para lo que se importa, es muy poco",

aunque sí lamentó que es mucho para un productor.



"No va haber ninguna posibilidad de alza por este efecto, y lo que se afecta -por ejemplo- son en las localidades que se producían hortalizas para comunidades o localidades de esa zona", aseguró.



Por otra parte, sobre el manejo de la emergencia, Allendes indicó que "el Gobierno está haciendo su trabajo", pero criticó que se debe "priorizar lo técnico" a través de una política de Estado para que "estemos mejor preparados".



"Yo creo que este Gobierno está haciendo el trabajo, está el Presidente en terreno, están los ministros en terreno haciendo todo lo posible para una cosa que es difícil, pero está un poco más controlado (los siniestros) que lo que estuvo hace una semana", añadió.



Finalmente, acerca de los monocultivos, apuntados como el principal foco de propagación de los incendios, dijo que "el tema es mejorar las instalaciones, de mejorar algunas regulaciones, de mejorar el sistema de combatir los incendios porque esto pasa en los países más modernos con muchas regulaciones", pero que no se debe cuestionar a una industria "que ha sido muy potente para Chile y que lo va a seguir siendo".