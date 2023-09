Opinión 21-09-2023

Desconfianza y desinformación



José Agustín Muñiz Viu

Director Escuela de Periodismo y Comunicaciones

Universidad Gabriela Mistral





Se publicó el primer informe de la Comisión Asesora Contra la Desinformación y no encontré nada

alarmante, lo que valoro, pero no me atrevería a dar por superada la inquietud que produjo la creación de esta comisión.



La preocupación inicial no tiene que ver con la idoneidad de sus integrantes –todos académicos y

profesionales reconocidos—sino por el origen gubernamental de la comisión: en una sociedad

democrática el gobierno no debe definir qué ideas pueden circular o publicarse.



En todo lo demás, el informe es un aporte contra la desinformación, pues es claro y honesto al

presentar evidencia científica disponible sobre el fenómeno en Chile y el extranjero. Aporta luces

para contextualizar y dimensionar el problema de la desinformación que, en una sociedad

compleja como la nuestra, no es tanto la proliferación de mentiras, sino la siembra de

desconfianza entre los ciudadanos y en las instituciones.



Las grandes plataformas de redes digitales facilitan la circulación de todo tipo de contenidos

(veraces o engañosos), pero también son responsables del negocio de crear entornos

personalizados a nuestro alrededor, intencionados para captar nuestra atención, maximizar las

respuestas emocionales fuertes y las reacciones inmediatas. Así estas empresas ganan por

publicidad, crean valor en la red y generan más datos para la compañía.



El incentivo perverso de favorecer aquello que genera más reacciones y popularidad ahuyenta a

las voces moderadas, las personas pierden interés en los asuntos de interés común, favorece la

polarización política y facilita el surgimiento de liderazgos populistas o autoritarios. A ellos no les

importa ni la verdad ni la mentira, sino captar la atención y mantenernos ocupados en algo más

“entretenido y excitante”.