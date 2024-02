Opinión 16-02-2024

Descubren la causa de las náuseas en el embarazo

Las náuseas y vómitos en el embarazo, especialmente en el primer trimestre, son muy comunes. Sin embargo, esta condición debería ser temporal y no suponer un peso en nuestro desarrollo como personas durante la gravidez. Si no es así estamos frente a una condición grave llamada hiperémesis gravídica.

La hiperémesis gravídica es una presentación grave y muy peligrosa si no es tratada de las náuseas y vómitos del embarazo. Históricamente se han tratados los síntomas ante la imposibilidad de descubrir sus causas, aunque se teorizaba que podrían ser los cambios hormonales, corporales o la producción de alguna molécula por parte del bebé.

Hasta hace poco no se tenía ningún responsable de la hiperémesis gravídica, una forma severa de las náuseas y vómitos del embarazo, pero se ha descubierto que la molécula GDF15, usualmente presente en los procesos inflamatorios, puede ser una causa. Si la madre es sensible a esa molécula es mucho más probable que tenga hiperémesis gravídica.

Las náuseas y vómitos son un síntoma que siempre se ha asociado con las primeras semanas del embarazo. Aunque pueden durar toda la gestación, es común que sean más fuertes en el primer trimestre y deberían ser manejables. Cuando ya no es solo un malestar y se transforma en una condición debilitante es cuando las alarmas deben sonar. La hiperémesis gravídica, que es como se le denomina médicamente, puede llegar a ser muy peligrosa y más aún porque no se ha encontrado un causante claro. No obstante, en los últimos tiempos se ha podido destacar una proteína producida por el bebé que podría dar luces.

Por Carlos Diego Ibáñez

