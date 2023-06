Social 21-06-2023

Desde el Maule Revista Endémica presenta el mundo de la serigrafía y el arte textil en su segundo capítulo de CREADORAS



- Daniela Sanhueza es Profesora de Filosofía, serigrafista, ilustradora y artista textil y desde hace más de una década ha habitado el Maule sur llevando su arte y oficios a través de Taller Bosquejo.



Revista Endémica.cl, medio de comunicación dedicado a la difusión del arte y la cultura en el maule, es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento, Convocatoria 2023, y en esta oportunidad presentó un nuevo episodio de su docu serie CREADORAS, la que busca visibilizar el trabajo y aporte de mujeres artistas de la región.



En su segunda temporada conocimos el trabajo de Fda, fotógrafa y realizadora audiovisual de Curicó y en esta oportunidad presentan a Daniela Sanhueza de Taller Bosquejo, quien desde su taller en Rari, trabaja el arte de la serigrafía, la ilustración y arte textil.



Proveniente de Santiago, Daniela conoció la serigrafía en el 2004. “En el 2011 que llegué a vivir a estas tierras lo retomé como oficio y decidí quedarme con la técnica más artesanal, en el 2013 nace Taller Bosquejo con una propuesta, una mirada y con un estilo sobre la serigrafía”, cuenta la artista.



Sobre el nombre de su proyecto comenta “Tenía muchos bosquejos de dibujos pero no me atrevía a mostrarlos, entonces en ese sentido Taller Bosquejo no tenía pretensiones de ser la obra de arte sino el bosquejo. Además, (a su llegada) comienza el aprendizaje y lectura de la naturaleza que antes en la ciudad no tenía, empiezo a conocer morfología de las plantas y me llamaron la atención los patrones que había en la naturaleza”, comenta.



Y justamente la naturaleza es parte importante de su obra, no solo como fuente de inspiración sino también como parte del proceso. Desde la creación de las ilustraciones hasta la forma y técnica de tratar los químicos que utilizan son importantes para Taller Bosquejo, quien ha impulsado el desarrollo de este arte acá en nuestra región, con una mirada consciente con su entorno.



La docu serie Creadoras es dirigida por la artista linarense Ahilyn Ojeda y ya son 9 capítulos los que están disponibles en el canal de YouTube del medio y en su página web www.revistaendemica.cl.