Opinión 17-04-2025

Desde las Regiones, Construimos Futuro

Mg. Ing. Gerardo Garino

Presidente Fundación Ce.D.E. San Rafael, Argentina

CEO - GAP Desarrollo de Negocios



El reciente encuentro entre las Cámaras de Comercio de Talca, Curicó, Linares y las cámaras del sur de Mendoza —San Rafael, Malargüe y General Alvear— no fue simplemente una reunión institucional: fue un punto de partida real para quienes creemos que el desarrollo no se espera, se construye.

Como participante activo de esta jornada, pude constatar que cuando las regiones se proponen actuar con visión y decisión, las posibilidades de transformación se multiplican.

La idea de conformar una Federación Internacional de Cámaras no es un gesto protocolar. Es una necesidad estratégica para quienes entendemos que sin integración productiva y turística, sin infraestructura que conecte y sin acciones concretas, el potencial de nuestras regiones seguirá relegado.

Sabemos que el crecimiento no llega desde los discursos. Como decía Perón, "Si usted desea demorar algo, forme una comisión." Nosotros elegimos otro camino: actuar.

Por eso hemos propuesto la creación de Mesas de Trabajo Ágiles, priorizando resultados antes que formalismos, y estableciendo acciones inmediatas como la organización conjunta de Aduanas de Cargas Generales en el Paso Pehuenche, y la coordinación de servicios migratorios que faciliten el flujo de bienes y personas entre ambos países.

Cada paso que demos, cada acuerdo que concretemos, fortalecerá nuestra región y enviará un mensaje claro: el futuro de las economías regionales se decide desde el trabajo conjunto, no desde la espera pasiva.

Invitamos a las autoridades e instituciones públicas de la República Argentina a sumarse a este proceso, así como lo hicieron las autoridades chilenas, reconociendo la dimensión de esta iniciativa. No como un hecho aislado, sino como la demostración concreta de que el verdadero desarrollo surge cuando las regiones se organizan, se conectan y actúan con objetivos comunes.

Estamos convencidos de que este es el camino correcto: construir oportunidades, impulsar crecimiento y posicionar a nuestras regiones como protagonistas de su propio destino.

El futuro no se espera.

El futuro se trabaja.