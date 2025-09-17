Opinión 17-09-2025

Desempleo femenino: el espejo de una sociedad que debe transformarse



Señor Director:



Las recientes cifras de desempleo femenino en Chile nos revelan una realidad laboral más dura para las mujeres. 10,1% de desempleo femenino versus 8,1% de desocupación masculina, según el informe “Zoom de Género”, elaborado por Chile Mujeres. Esta desproporcionalidad nos dice algo que ya sabemos. El mercado laboral actual es ineficiente en promover equidad. La desigualdad de experiencia y disponibilidad de candidatas y candidatos para los procesos selectivos está. Sin acciones intencionales, esta distorsión urge ser corregida.

Para acelerar la transformación hay que tener intencionalidad. Primero, se deben revisar los criterios de selección. Mirar menos el pasado y la experiencia, y buscar más el futuro, el potencial, la capacidad de aprender, curiosidad y mentalidad digital. Cada vez son más relevantes las habilidades blandas. Hay un dicho: “contratamos por el CV, y echamos por el comportamiento”. Dejo la reflexión para todos los que están liderando procesos selectivos.

El sesgo de las labores domésticas y familiares debe quedar atrás. Además, así crece el potencial de mejorar la economía del país, y qué mejor que hacerlo de la mano de mayor participación en áreas históricamente ajenas a las mujeres, como lo han sido las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Ante tal realidad, vale la pena cuestionarnos en qué estamos fallando como sociedad. No se trata solo de un tema laboral, sino que va más allá, porque en pleno 2025 seguimos preguntándonos las razones de la diferencia en el trato de género.

Daniela Cardim, Directora de Recursos Humanos para el Cluster Sur Andino de Schneider Electric









