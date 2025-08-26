martes 26 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 26-08-2025
    Desempleo juvenil: una crisis estructural que podemos revertir
    Francisco Ruiz
    Director Educativo en Fundación Chile Dual

    El desempleo juvenil en Chile alcanza un 21,4 %, doblando la tasa nacional (8,9%) según el INE. En comunas vulnerables esta cifra incluso aumenta, sin señales de mejora en el corto plazo.
    Un tercio de los desempleados menores de 25 tienen estudios superiores, lo que evidencia la desconexión entre la formación académica y el mercado laboral. La OIT reconoce que ésta es la generación más preparada de la historia, pero también la más bloqueada en su acceso a buenos empleos. La falta de experiencia y la saturación del mercado laboral, una situación que se repite en casi todos los países latinoamericanos contribuye a esto. En países como Alemania y Suiza, los jóvenes tienen la ventaja de egresar con experiencia certificada, gracias a la Formación Dual, mejorando su acceso a empleos de calidad.
    En Chile este modelo existe hace tres décadas, y ha reportado buenos resultados en empresas como Nestlé, ENAEX, o Banco de Chile, así como en miles de pymes que, sin incentivos directos, participan en la formación dual. Todas entienden el valor de invertir en la formación de jóvenes, y que el recurso humano es el motor del desarrollo en un país.
    Este 26 de agosto celebramos el “Día de la educación técnica profesional”, y es momento de reconocer que el desempleo no es un problema coyuntural, sino estructural. Con políticas públicas claras y vinculantes, con un compromiso de las empresas y un rol claro desde el MINEDUC en la formación técnica, podemos transformar la frustración de los jóvenes en oportunidades reales, y así, el futuro del país.
