Opinión 26-06-2025

DESESPERADAS FANTASÍAS DE AMOR



Carlos Cabezas Gálvez.

Escritor, poeta y ensayista chileno







Juntémonos en el último beso

de abril sobre una hoja amarillenta

que vuela feliz.

En la esperanza del último carro del tren

en llegar con sus sueños de amores.

En los guiños coquetos de la luna

desde las cimas de la cordillera

que nos acercan a las estrellas.

En aquel lugar preciado donde

me estás esperando con miel y néctar

en tus labios.

En el brillo de tus sonrientes ojos

que me acompañan entre multitudes

indiferentes.

En dos tazas de café con pastelillos

saboreando su azúcar.

En la roca playera dormida

que protege nuestros pies desnudos.

En fabulosas aventuras acompañando

a don Quijote y Sancho aprendiendo

a ser escuderos del Amor.

Ser la pareja perfecta entre cielos,

mares y tierra con aroma de felicidad.

No nos cansemos de juntarnos en el vuelo

de las hojas de abril que dio el inicio

a nuestro romance que nos habíamos negado

por tanto tiempo.

Caminemos sobre aguas regias

hasta alcanzar el instante donde su juntan

el mar con el cielo y visitar otros reinos

de doncellas y caballeros.

Juntémonos en “los te quiero” y en los

“nos amamos”, en los “no te dejaré nunca”

… juntémonos en el último beso

antes de la gran guerra.