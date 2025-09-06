Opinión 06-09-2025

Desinformación, Inteligencia Artificial y Democracia



Jorge Astudillo, académico de Derecho UNAB sede Viña del Mar



La desinformación no es una práctica propia de nuestros tiempos. Siempre ha estado presente, ya sea bajo la forma de un rumor, una noticia falsa o descontextualizada, etc. Sin embargo, la forma en como hoy opera tiene otras particularidades que la tornan más peligrosa. En el contexto de las sociedades digitales, apoyada en las nuevas tecnologías y especialmente en la Inteligencia Artificial Generativa (IAG), la desinformación corre por otras vías, de forma instantánea, más profunda y con la potencialidad de llegar a millones de personas en cosa de segundos. La velocidad y el alcance de la desinformación en la era digital es tan grande que definitivamente ha cambiado la forma de comunicarnos e interactuar.

No es novedad el uso de las tecnologías y la IAG en política como herramienta para crear y divulgar desinformación. Lamentablemente los casos son cada vez más ocurrentes. En Chile, estas prácticas se hicieron mucho más evidentes con el reportaje de Chilevisión sobre el uso de bots en la política. Ya no se trata solo de debates o incluso discusiones agresivas en redes sociales, sino de la instalación de verdaderas cuadrillas digitales programadas para distorsionar los debates, aumentar la exposición pública de figuras políticas, alterar el verdadero apoyo ciudadano que un candidato o un sector tiene o derechamente propagar campañas de desinformación.

La desinformación en las plataformas digitales, el uso de la IAG para potenciarla y la utilización de bots, entre otros fenómenos es un problema que afecta directamente a la democracia. La democracia como forma de gobierno requiere necesariamente que los ciudadanos podamos acceder a información veraz y suficiente para poder formarnos nuestros juicios antes de decidir, de lo contrario, la deliberación democrática es inexistente, se transforma en una fórmula vacía. Cuando el debate público se contamina con mensajes diseñados para manipular emociones o instalar narrativas falsas o distorsionadas, no estamos en presencia de simples fake news: hablamos de un debilitamiento de la ciudadanía y de la democracia.

En este escenario, la regulación de la IAG y de las estrategias digitales para manipular la opinión pública se ha transformado en una tarea no opcional. Sin embargo, los esfuerzos regulatorios nos conducen a otro importante desafío: compatibilizar la lucha contra la desinformación y el uso malicioso de las nuevas tecnologías con la libertad de expresión. Sin libertad de expresión no hay democracia, por ello cualquier regulación jamás puede implicar censura, ni directa ni indirecta.

Bajo esta premisa, es necesario avanzar en la transparencia algorítmica, en la trazabilidad en los contenidos y responsabilidades claras para quienes financian y diseñan estas campañas de manipulación mediática (en casos extremadamente graves), etc. Y además, es preciso invertir en educación y alfabetización digital, que entregue herramientas a los ciudadanos que nos permita aprender a mirar con ojo crítico y a detectar la manipulación.

En definitiva, no podemos normalizar que nuestra discusión política sea intervenida por inescrupulosos y sus bots, ya que de ser así terminaremos erosionando la confianza en nuestras instituciones y la democracia.


























