Opinión 26-04-2025

Desnotarización, el cambio que muchos se resisten a impulsar

Christian Rodiek, CEO de FirmaVirtual



La resistencia al cambio es parte de la historia de la humanidad. Cada hito que ha desafiado el status quo ha estado marcado por la oposición de quienes prefieren apegarse a lo conocido, antes que confiar en una nueva teoría o en una forma distinta de hacer las cosas.

Hace algún tiempo se desató una verdadera polémica en nuestro país al hacerse públicos los mensajes de un notario que -negándose a la digitalización- le comentó a una colega que “nadie tiene vocación de notario”. No podía estar más equivocado.

A la fecha, son varios los ministros de fe que discrepan con el argumento de su “colega”, que aseguró que el “lucro” era lo que movilizaba a las notarías. Así lo demuestran quienes, hasta la fecha, siguen utilizando la firma electrónica para realizar diversos trámites, entregando un mejor servicio, más rápido y que mejora la calidad de vida de las personas, al evitarles filas y traslados.

La “vocación de notario” existe y se refleja en la certificación y protocolización notarial 100% en línea de miles de contratos. Pero, como ha sucedido frente a cualquier cambio histórico, tampoco han faltado quienes continúan resistiéndose a la transformación. Sin importar la razón, la era digital no se detendrá y quienes elijan mantenerse en la estación de procesos obsoletos y engorrosos, simplemente, se quedarán atrás.

La adopción de nuevas tecnologías en el ámbito notarial no solo favorece la accesibilidad y la productividad, también se alinea con la urgente necesidad de mitigar el impacto de las actividades productivas, el transporte y el consumo de los millones de litros de agua que requieren los árboles utilizados en la fabricación de papel. Sin embargo, aún queda camino por recorrer y resistencia por vencer.

La firma electrónica -regulada por la Ley 19.799 del año 2002- había sido subutilizada hasta la pandemia, desatada luego del primer brote de COVID-19 en el mundo, a fines de 2019. Pero, todo cambió cuando tuvimos que encerrarnos en nuestras casas, debido a las restricciones que buscaban disminuir los contagios.

En los últimos cuatro años, más de 1 millón de firmantes han elegido el cambio, sustituyendo la firma de puño y letra en papel por la comodidad y seguridad que ofrece la firma electrónica.