Opinión 15-08-2024

Despachan a ley proyecto de elecciones de octubre en dos días

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por 138 votos a favor y 2 en contra, las observaciones formuladas por el Primer Mandatario al proyecto que establece la próxima elección municipal y regional en dos días, sábado 26 y domingo 27 de octubre.

Tras esta aprobación, el proyecto se remitió al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República.

Las observaciones correspondieron a un veto sustitutivo, tres supresivos y tres aditivos. A través de ellos, se cambia, eliminan y agregan aspectos considerados claves para su correcta aplicación.

Si bien el respaldo a la iniciativa fue transversal, el debate estuvo marcado por la eventual conveniencia electoral que podría tener la norma.

Además, se establece la votación en dos días, habrá una sanción de 0,5 UTM por no sufragar (33 mil pesos). Asimismo, se realiza un ajuste al aporte en las campañas y se establece que sólo el domingo sería feriado irrenunciable.

Junto con ello, no habrá Ley Seca, por lo tanto, no existirán limitaciones respecto a la comercialización de alcoholes en un horario cercano al inicio o durante las elecciones de octubre próximo.

Finalmente, se votará con lápiz pasta azul, el cual podrá llevar el propio elector o solicitarlo en su mesa receptora de sufragios.