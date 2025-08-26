martes 26 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Social 26-08-2025
    DESPEDIDA A FUNCIONARIO HOSPITALARIO
    Publicidad 12
    . Con una emotiva ceremonia frente a bodega de farmacia del Hospital de Linares (por calle Yumbel), fue despedido por la comunidad hospitalaria el funcionario Juan Escobar Molina. Su funeral se realizó ayer, luego de una misa en la Iglesia Catedral de esta ciudad.
    Freddy Mora

