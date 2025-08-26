Hoy
martes 26 de agosto del 2025
Social 26-08-2025
DESPEDIDA A FUNCIONARIO HOSPITALARIO
. Con una emotiva ceremonia frente a bodega de farmacia del Hospital de Linares (por calle Yumbel), fue despedido por la comunidad hospitalaria el funcionario Juan Escobar Molina. Su funeral se realizó ayer, luego de una misa en la Iglesia Catedral de esta ciudad.
Freddy Mora
