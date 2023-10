Policial 27-10-2023

Despliegan prevención de siniestros de tránsito por fin de semana largo



Autoridades solicitaron respetar normativa vigente del tránsito y extremar medidas de autocuidado, toda vez que el fin de semana extendido por el Día de Las Iglesias Evangélicas y Protestantes, podría unirse a la celebración de Todos Los Santos el 01 de noviembre, totalizando 6 días en el aumento de los desplazamientos y con ello el riesgo de Siniestros de Tránsito.

La Seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Maule, Angélica Saez, reiteró las medidas a respetar para no lamentar tragedias durante las jornadas de asueto “Tome todas las precauciones y planifique su viaje, en los terminales tome los buses autorizados no los buses piratas, viaje seguro con el cinturón de seguridad, los niños que utilicen las sillas, no conduzca bajo los efectos del alcohol; cuidémonos, cuidemos nuestra vida, no use el celular cuando está conduciendo” enfatizó la Secretaria Ministerial.

Si bien durante el año pasado no hubo muertes que lamentar durante la misma celebración, que se extendió por 5 jornadas, las recomendaciones se condicen con las cifras del año 2021 más comparable por la cantidad de días de descanso, además las cifras actuales de 2023 siguen siendo preocupantes según indicó desde la SIAT de Carabineros, el Capitán Carlos Cabezas, “A la fecha la región ha sufrido la consecuencia de más de 5 mil accidentes con más de 142 personas fallecidas a la fecha actual, es más si lo miramos solo en números, ya nos estamos aproximando al total que lamentábamos en un año completo, entonces es ahí donde se hace el llamado a desplazarse de forma responsable para no seguir aumentado la cifra que día a día lamenta la pérdida de vidas” sostuvo el oficial.

Cabe mencionar que la Región del Maule registró 102 siniestros de tránsito en la misma fecha de 2021 y 94 en 2022, números que las autoridades pretenden disminuir considerablemente confiando en la positiva recepción de los mensajes preventivos a la comunidad.