Nacional 07-06-2025

Desprendimientos de rocas y negocios afectados: Los estragos que dejó el fuerte sismo en Atacama

Varios estragos causó un fuerte sismo registrado a las 13:15 horas de este viernes con epicentro en la Región de Atacama, y que fue percibido entre Atacama y Coquimbo. El Centro Sismológico Nacional confirmó que el temblor tuvo una magnitud de 6,4 y se localizó a 54 kilómetros al sur de Diego de Almagro. En tanto, su profundidad fue de 65 kilómetros.

Según reportaron las autoridades, de forma preliminar el sismo no habría generado mayores afectaciones ni se registraron heridos. Eso sí, hay información sobre "algunos desprendimientos menores que están siendo monitoreados y coordinados con los municipios", mencionó Miguel Ortiz, subdirector de Gestión de Emergencia de Senapred. Asimismo, el Presidente Gabriel Boric escribió en su cuenta de X que "me comuniqué con Delegado Presidencial, quien me informó que no hay víctimas reportadas por ahora. Inmediatamente fue citado el COGRID regional para consolidar información y evaluar daños". A través de redes sociales se compartieron diversos registros del temblor, en que se pueden ver diversos objetos al interior de casas cayéndose debido al fuerte movimiento. Lo mismo en el caso de los supermercados, donde varios productos que estaban en góndolas terminaron en el suelo. En tanto, algunos frontis de negocios se vieron afectados, ya que en los videos se pueden ver sus ventanas quebradas en las veredas de la ciudad.