Deportes 10-01-2025

Después de una intensa reunión: Torneo de Segunda Profesional será sin Límite de Edad en temporada 2025

Aunque habrá algunos cambios se mantiene único ascenso

Luego de una acalorada reunión , salió humo blanco en lo relacionado con el campeonato de la Segunda Profesional. Tras una votación que se realizó vía telemática, se acordó que el torneo de la presente temporada se disputara sin limite de edad , pero con algunos cambios . Vale decir que no corre la regla de la polémica normativa sub -23 , que se había implementado este año .

Pero , como los clubes de esta división no tienen voto en Quilín , deberán esperar a la ratificación del Consejo de Presidentes , conformado por los elencos del Ascenso y Primera División .

Guillermo Lee , presidente de San Antonio Unido , fue el vocero una vez terminada esta reunión “ estamos muy contento por el acuerdo y que la división es libre de contratación , puede participar cualquier tipo de jugador . Hemos establecido reglas de competitividad , que es distinto a la libertad de trabajo . Estuvimos de acuerdo en la mantención de la regla sub -20 , que se mantiene de la misma forma en las otras divisiones y dentro de los 11 jugadores en cancha, siempre debe haber cinco jugadores sub 25 . Logramos una libertad de edad y una competitividad dentro de un sector futbolístico que queda postergado en su desarrollo .

Fernando López , presidente de Con Cón National , uno de los impulsores de la normativa sub 23 , dijo luego del acuerdo “Creemos que contaremos con el apoyo del Consejo de Presidentes . Le toca al SIFUP, aceptar un acuerdo unánime de los clubes . Creemos que la Segunda Profesional , salió fortalecida y desde esa unidad , vamos a enfrentar esas demandas para que esta división pueda lograr una equidad entre los clubes de Primera A y Primera B , porque tenemos las mismas obligaciones , pero no los mismos derechos .Todos juntos vamos a pelear por eso que es justo”.

CAMBIOS EN LA CANCHA

Estos son : 5 cupos sub -25 , 5 cupos libres en cancha , un cupo sub -20 ( 70% minutos ) . En citación 8 cupos sub -25 en citación , 8 cupos libres y 2 cupos sub -20 .

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo