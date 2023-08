Deportes 25-08-2023

Destacada participación en Panamericano de Patinaje Artístico en Colombia con 10 deportistas de Linares



Desde Linares a Colombia, 10 patinadoras del Club Elite Skate, encabezadas por su entrenadora Yasna Maturana, quien preparó y acompañó a sus deportistas en la pista del gimnasio Coliseo Iván Ramiro Córdoba, Río Negro, Colombia donde se realizó el Campeonato Panamericano Patinaje Artístico organizado por la World Skate América.

Se resaltó la participación de Martina Sepúlveda en categoría junior pre-promocional obteniendo tercer lugar; Martina Ureta en categoría novatos pre-promocional con sexto lugar; Javiera Zenteno en categoría Youth novato A con tercer lugar; Catalina Gómez en categoría Cadete pre-promocional con segundo lugar; Francisca Kufferath en categoría Spoir novato A con segundo lugar, Emilia Badilla en categoría novatos a spoir con el puesto décimo sexto; Antonia Espinoza en categoría Spoir ladies A, con el puesto decimosegundo; Antonella Medel en categoría novatos c spoir con el puesto décimo cuarto, Fernanda Murillo en categoría novatos c minis con el puesto vigésimo sexto; y Trinidad Badilla en categoría novatos c tots con el puesto décimo quinto.

Su entrenadora Jasna Maturana, menciona estar orgullosa de la impecable participación de sus deportistas, del talento que cada una mostraba en sus presentaciones, la templanza y tranquilidad de demostrar cada detalle de lo enseñado y practicado en Chile, teniendo la certeza que es un plus a los desafíos que tienen por delante.

Ahora en su retorno, siguen practicando, para recibir a Liga Federada Sur de patinaje artístico, quienes serán sede del campeonato durante los días 08, 09 y 10 de septiembre en el Gimnasio Nasim Nome de la ciudad de Linares, agradeciendo a la vez al alcalde de la ciudad de Linares Mario Meza, al Concejo Municipal y encargado de deportes Víctor Campos, por el apoyo entregado.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo