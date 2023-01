Política 12-01-2023

Destacan aprobación y despacho a ley de proyecto sobre fibromialgia



El diputado de la UDI por el Maule Norte, Felipe Donoso, destacó la aprobación y despacho a ley del proyecto sobre fibromialgia, iniciativa, explicó el parlamentario gremialista, establece el derecho a acceder a un diagnóstico y a distintas alternativas terapéuticas.

La iniciativa que contó con un amplio respaldo, además se hace cargo del pago oportuno de las licencias médicas y de los dolores no oncológicos.

Donoso, sostuvo que esta es una muy buena noticia, hay que entender que esta enfermedad siempre ha sido invisibilizada, poco comprendida y con mucho desconocimiento por parte de la población.

Esto, explicó el representante por la Región del Maule explicó que lamentablemente la detección de la fibromialgia es complicada, generalmente se caracteriza por problemas de sueño; rigidez muscular; dolor y molestias musculares; y sensación de agarrotamiento, entre otros síntomas.

En concreto, la nueva Ley busca promover y garantizar el cuidado integral de la salud de las personas con dolores crónicos no oncológicos y fibromialgia.

La idea es mejorar su calidad de vida, independiente del régimen previsional o sistema de salud del cual formen parte las personas, sostuvo Donoso.

Y agregó, uno de los aspectos importantes es que determina una serie derechos, entre ellos, destacan acceder a un diagnóstico, así como a distintas alternativas terapéuticas.

El texto establece que el Estado velará que toda persona con dolores crónicos no oncológicos y fibromialgia tenga acceso libre e igualitario al sistema previsional de salud y su adecuada protección como cotizante y beneficiario.