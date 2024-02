Opinión 27-02-2024

Destacan importancia de la Ley Integral de las Personas Mayores y urgencia en su aprobación

Son distintos los desafíos que se esperan alcanzar durante este 2024. Uno de ellos, es la aprobación de la Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable.

Al respecto, para el Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable (CIES) del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), esta iniciativa será un avance importante para las personas mayores, ya que les permitirá mejorar su calidad de vida, por ello, se espera que esta normativa tenga mayor celeridad.



“Me preocupa que la Ley Integral de las Personas Mayores no avance a paso rápido en el Congreso Nacional”, comentó Iván Palomo, director del CIES, coordinador de la Red Interuniversitaria de Envejecimiento Saludable de Latinoamérica y Caribe (RIES-LAC) y académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la U. de Talca.



El proyecto legislativo comenzó su tramitación en el Congreso el 2020 y actualmente se encuentra en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputadas y Diputados en Segundo Trámite Constitucional para luego derivar a Hacienda.



“Ya se tramitó en el Senado, que es la Cámara de origen, a la que el Ejecutivo ingresó el proyecto. En la actualidad, la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, se encuentra recibiendo a la sociedad civil, incluidas las organizaciones de personas mayores para conocer la opinión del proyecto y eventuales indicaciones para mejorarlo”, comentó Tania Mora, asesora legislativa del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA).



Respecto a los recursos, la abogada comentó que “el Ejecutivo al enviar el proyecto de Ley al Congreso, lo hizo con un financiamiento asegurado, sin embargo, el desafío en la actualidad es aumentar el presupuesto del proyecto, a fin de asegurar una mejor garantía de los derechos que en él se contemplan”.



Cabe mencionar que en el país el 18 por ciento de las personas tiene sobre 60 años y de cara al 2050 el porcentaje de personas mayores aumentará al 30%.





Ley Integral



La Ley busca promover el envejecimiento digno, activo y saludable de todas las personas y proteger el pleno goce y ejercicio de todos los derechos y libertades de las personas mayores, en condiciones de igualdad con las demás, con el fin de contribuir a su plena inclusión y participación en la sociedad. También contempla la creación de una política nacional de envejecimiento.



“El adulto mayor tiene que ser valorado y esto no siempre es así. Los derechos de las personas mayores no se cumplen. Nosotros contamos con sabiduría, experiencia y aún podemos realizar grandes cosas”, comentó Marta Abrigo, presidenta de la Unión Comunal de Personas Mayores de Talca.